Endlich erster Sieg

CSU Sibiu hat gegen CSO Voluntari gewonnen

Ausgabe Nr. 2745

Die Pechsträhne wurde unterbrochen. Nach vier Niederlagen folgte der erste Sieg. Die Hermannstädter Basketballmannschaft CSU Sibiu hat am Sonntag, dem 24. Oktober, gegen CSO Voluntari in der Transilvania-Halle in Hermannstadt 86:83 gewonnen.

Es war eine Zitterpartie für alle Anwesenden in der Transilvania-Halle und zu Hause vor den Bildschirmen. Die von Dan Fleșeriu trainierten Spieler mussten beweisen, dass sie auch gewinnen können. Eine weitere Niederlage hätte eine riesige Enttäuschung für die Fans bedeutet. Also setzten sie alles dran, um zu gewinnen.

Am Anfang führten wie erwartet die Vizemeister von CSO Voluntari. Erst im zweiten Viertel merkte man, dass sich etwas in der Abwehr der Hermannstädter geändert hatte und sofort sah man auch die Resultate. Mirel Dragoste entpuppte sich als der beste Dieb der Mannschaft. Er klaute mehrmals den Ball nur leider funktionierte der Übergang seiner Mannschaft von Verteidigung auf Angriff, die sogenannte „Transition“, nur stockend. Hätten die Hermannstädter nur jedes Mal gepunktet, als die Gegner den Ball verloren! Für kurze Zeit übernahmen die Adler die Führung, zur Halbzeit stand der Punktestand 43-45 für CSO Voluntari.

In der zweiten Hälfte setzten sich die Hermannstädter so richtig ins Zeug. Eine wahre Rarität konnte man gleich zu Beginn des dritten Viertels bestaunen: Der Große Tanner Mc Grew (Position 4) warf einen 3-Punkte-Korb. Die Führung zum 62-61 gelang CSU Sibiu allerdings erst gegen Ende des Viertels nach einem Freiwurf von Justas Tamulis. Im letzten Viertel fiel vor allem Rareș Uță mit seinem Defensivspiel auf, aber auch Monyea Pratt, der von 2017-2019 bei CSU Sibiu gespielt hat, und nun wieder bei der Mannschaft dabei ist. Der Amerikaner hat 17 Punkte, 11 Rebounds und 5 Assists gemacht, was zum Sieg der Hermannstädter Mannschaft beigetragen hat.

Das nächste Spiel findet am Samstag, dem 30. Oktober, 18 Uhr, in Bukarest statt, wo CSU Sibiu gegen Dinamo Bukarest spielen wird.

Cynthia PINTER