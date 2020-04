Ausgabe Nr. 2667

Heftiger Schneefall deckte am letzten Märztag ganz Hermannstadt zu. Die Pflanzen hatten dabei am meisten zu leiden, wie diese leuchtend gelben Osterglocken in einem Garten im Wolfgasse-Viertel. In der Nacht zum 1. April fielen noch ein paar Flocken, man darf hoffen, dass es die letzten der Wintersaison waren. Foto: Cynthia PINTER