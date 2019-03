Gastronomie und Strategien

Der Kreis Hermannstadt auf der ITB 2019

Ausgabe Nr. 2616

Alle Hände voll zu tun hatten die von Chefkoch Radu Zărnescu koordinierten Köche und Köchinnen aus Hermannstadt, die gemeinsam mit dem Tourismusverein des Kreises Hermannstadt, Vertreter der Stadt und der Fachfirmen Carpathian Travel Center, Inter Pares, Sibiu Reisen, Siebenbürgen Reisenvom 4. bis 8. März bei der Internationalen Tourismusbörse in Berlin den Kreis Hermannstadt als Europäische Gastronomieregion 2019 vorstellten.

Im Anschluss an die Teilnahme an der ITB waren sie auch zu Gast in der Rumänischen Botschaft, wo die Wanderausstellung „Zwei Regionen in Europa – Die Region Mitte und das Land Brandenburg“ eröffnet wurde über die langjährige Partnerschaft der beiden Regionen. Nach der Vernissage lud das Konsortium Hermannstadt – Europäische Gastronomieregion 2019 zu einem Abendessen ein, bei dem es Hermannstädter Leckerbissen und Weine sowie Biere gab.

Die Veranstaltung erfolgte im Rahmen eines Erfahrungsaustausches zum Thema „Intelligente Strategien“, an der Vertreter der Kreisräte, der Stadt- und Gemeindeverwaltungen aus den Landkreisen der Region Mitte und der Regionalen Entwicklungsagentur Mitte teilgenommen haben.

Beatrice UNGAR