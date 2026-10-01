Austausch im Mittelpunkt

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Band 40 der Kärnten Dokumentation wurde im Spiegelsaal des DFDH vorgestellt

Ausgabe Nr. 2978

Der neueste Band der Reihe „Kärnten Dokumentation“ wurde am 17. September im Spiegelsaal des DFDH vorgestellt. Es handelte sich um den 40. Band, den Mag. Udo Puschnig vom Amt der Kärntner Landesregierung im Namen der Herausgeber präsentierte.

Im Mittelpunkt der Präsentation standen im Rahmen des Europäischen Volksgruppenkongresses 2024 vorgetragene Beiträge zu den deutschsprachigen Volksgruppen und der Austausch zwischen Kärnten und den deutschsprachigen Gemeinschaften in Rumänien. Auch mehrere Beiträge mit Bezug zu Rumänien und den Rumäniendeutschen sind im aktuellen Band vertreten. So z. B. der im Kapitel „Sonderthemen“ veröffentlichte Beitrag von Erwin Josef Țigla und Christian Paul Chioncel (beide Reschitza) „Auch 80 Jahre danach: nie wieder! Einige Gedanken zur Russlanddeportation der Rumäniendeutschen“.

B. U.