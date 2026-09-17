Nachrichten

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Ausgabe Nr. 2976



Buchvorstellung im Spiegelsaal

Hermannstadt. – Das Buch „Sächsische Orte in Siebenbürgen. Lage, Geschichte, Namen, Kirchen, Kirchenburgen, Orgeln – eine Annäherung“ von Hans Stricker mit Bildern von Rudolf Girst wird am Donnerstag, den 24. September, 16 Uhr, im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (Sporergasse/General Magheru 1-3) vorgestellt. Im Mittelpunkt des Buches stehen die heutigen Spuren der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, die Stricker und Girst auf ihren Reisen in der Region gefunden und dokumentiert haben. (BU)

36. Sachsentreffen in Schönau

Schönau/Șona. – Das 36. Sachsentreffen findet vom 19. bis 20. September 2026 in Schönau/Șona im Kreis Alba statt. Anlässlich der drei Jugend-Jubiläen, die in diesem Jahr gefeiert werden – 20 Jahre Jugendwerk der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, 30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen (ADJ) und 40 Jahre Siebenbürgisch-Sächsische Jugend Deutschland (SJD) – steht das diesjährige Sachsentreffen unter dem Motto „Jugend bewegt Siebenbürgen“. Veranstalter sind das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen, das Demokratische Forum der Deutschen in Mühlbach, die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien (Kirchengemeinde Schönau), die HOG Schönau/Nachbarschaft, der HOG-Verband, das Bürgermeisteramt Schönau, Șona Connect, der Kreisrat Alba, und die drei Jubilare.

Neben den bewährten Bestandteilen des Sachsentreffens: Gottesdienst, Aufmarsch der Trachtengruppen, Kulturprogramm, Blasmusik und Festveranstaltung, bietet das Programm auch Angebote für Kinder und Jugendliche, Workshops, Ausstellungen, sowie einen geselligen Abend mit Tanzunterhaltung.

Die Honterusmedaille geht an Dr. Johannes Klein und an Gustav Binder. Martin Bottesch wird mit dem Ehrenstern der Föderation der Siebenbürger Sachsen geehrt. Das genaue Programm finden Sie unter siebenbuergenforum.ro

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche bestreitet Brita Falch Leutert (Orgel) die musikalische Andacht am Freitag, den 18. September, 12 Uhr. Am Samstag, den 19. September, 19 Uhr, konzertieren der Männerchor „Hvalkjæften“ (Sandefjord, Norwegen, Dirigent Magne Fremmerlid) und der Hermannstädter Bachchor unter der Gesamtleitung von Jürg Leutert. (BU)

„Infrarot” – Finissage

Hermannstadt. – Im Rahmen der Finissage der Ausstellung „Infrarot. Die nationalen Minderheiten im kommunistischen Rumänien” findet heute, 18 Uhr, in der Synagoge ein Gespräch zwischen Daniel Cautnic und einigen der in Hermannstadt Interviewten statt. (BU)

George Enescu-Wettbewerb

Hermannstadt. – Das letzte Konzert im Rahmen des Internationalen George-Enescu-Wettbewerbs bieten am Samstag, den 19. September, 19 Uhr, im Thaliasaal Hyeonjeong Lee und Gabriel Gîțan. Karten (ab 40 Lei) auf iabilet.ro. (RS)

Buchvorstellung

Hermannstadt. – Eine Lesung mit Anca Nedelcu organisieren der Trei-Verlag und Cărturești Promenada Sibiu (Str.Lector nr.1-3A) am Samstag, dem 19. September, ab 12 Uhr. Die Autorin liest aus ihrem Band „Zăpezi de tei” (Lindenschnee). Danach findet eine Autogrammstunde statt. (RS)

„DKH After-School“

Hermannstadt. – Das „DKH After-School“ im Deutschen Kulturzentrum Hermannstadt beginnt am 21. September, wochentags zwischen 13 und 16 Uhr, für Schüler der 2., 3. und 4. Klassen. Einschreibungen und Näheres unter dks.lehrerzimmer@gmail.com; 0787-42.50.39. (RS)

Mediascher Orgelsommer

Mediasch. – Im Rahmen des Orgelsommers in der Mediascher Margarethenkirche konzertieren am Mittwoch, dem 23. September„The Globetrotters“ (Deutschland, Rumänien) und am Samstag, dem 26. September, „Iter Musicum Europae“ (Rumänien), jeweils ab 19 Uhr. (RS)

Vertreterversammlung des DFDR

Hermannstadt. – Eine ordentliche Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) findet Freitag, den 25. September, 16 Uhr, in Hermannstadt (Spiegelsaal des Forumshauses, Str. Gen. Magheru 1-3) statt. Der Entwurf der Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 1. Beglaubigung der Protokolle der Vertreterversammlungen vom 27. März 2026 und 27. April 2026, 2.Politische Rundschau, 3. Haushaltsumschichtung, 4. Antrag des Regionalforums Altreich zum Zusammenschluss mit dem Regionalforum Bukowina, 5. Allfälliges. Anschließend findet die Verleihung der goldenen Ehrennadel des DFDR an die Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung Beatrice Ungar statt.

Die DFDR-Vertreterversammlungen sind öffentliche Veranstaltungen. Die Berechtigung, während der Versammlung zu den Tagesordnungspunkten Stellung zu nehmen und das Stimmrecht auszuüben, steht nur den auf Regionalforumsebene gewählten Mitgliedern der DFDR-Vertreterversammlung zu. DFDR

Pilgergottesdienst in Michelsberg

Michelsberg. – Ein regionaler Pilgergottesdienst des Kirchenbezirks Hermannstadt der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien zur Wiedereinweihung der Burgkirche Michelsberg findet am Sonntag, dem 27. September statt, gibt die gastgebende Kirchengemeinde Michelsberg bekannt. Der Ablauf des Tages: 11.30 Uhr: Ankunft und Begrüßung der Pilger am Fuß der Burg; 12 Uhr: Andacht zur Wiedereinweihung der Burgkirche; 12.45 Uhr: Grußworte und Eröffnung der Ausstellung zur Geschichte Michelsbergs und zur Dachsanierung; 13.30 Uhr: Picknick auf dem Burgplateau. Die Michelsberger St. Michaelskirche war ursprünglich eine Wallfahrtskirche. (BU)

Deutschprüfungen im DKH

Hermannstadt. – Bis zum 24. September kann man sich zu den Prüfungen des Deutschen Kulturzentrums Hermannstadt (DKH) anmelden. Diese finden am 23. und 24. Oktober statt. Die Prüfungen sind: A2 Goethe-Zertifikat A2 (Fit in Deutsch), B1 Goethe-Zertifikat B1, B2 Goethe-Zertifikat B2 und C1 Goethe-Zertifikat C1 (neu). Die Prüfungen testen alle Sprachfertigkeiten und das dadurch erhaltene Diplom ist international anerkannt. Eine vorherige Teilnahme an unseren Kursen ist nicht verpflichtend.

Zusätzlich bietet das Kulturzentrum auch Prüfungsvorbereitungen an. Diese finden mindestens zwei Wochen vor den Goethe-Prüfungen statt.

Zum Prüfungstermin und zur Prüfungsvorbereitung werden nur Kandidaten zugelassen, die sich bis zum festgelegten Termin eingeschrieben haben. Die Einschreibung erfolgt nur per korrekt und vollständig ergänztem Anmeldeformular. Einschreibungen erfolgen ausschließlich per E-Mail (cursuri@ccgsibiu.ro). Nähere Infos unter: 0787-42.50.39, sprache@kulturzentrum-hermannstadt.ro. (RS)

Wohltätigkeitsbasar

Hermannstadt. – Das Deutsche Forum Hermannstadt veranstaltet am Samstag, den 3. Oktober, 10-15 Uhr, im Forumshaus den traditionellen Wohltätigkeitsbasar zugunsten des Kinderhospizes des Dr. Carl Wolff-Vereins. Sachspenden können bis 30. September, von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 14 Uhr, im Sekretariat des DFDH abgegeben werden. (BU)

Wandertag

Reps/Rupea. – Zu einem Wandertag im Repser Ländchen lädt die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. am Samstag, dem 26. September ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Bahnhof in Reps. Geplant sind eine Führung durch das Schloss Bethlen, dann eine Tour zum Smaragd-See, dem Stillen Vulkan und zu der ältesten Eiche Rumäniens. Der Tag endet mit einem gemeinsamen Mittagessen im Landeskirchlichen Altenheim in Schweischer. Die Teilnahme ist 60 Lei. Anmeldungen: 0721-33.00.52, office@frauenarbeit.ro (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 19. September, 17-18 Uhr/Sonntag, 20. September, 10-11 Uhr: Die Kunst des Zuhörens in der Gemeinschaft.

TVR 2, Dienstag, 22. September, 13.00-13.30 Uhr: Ricky Dandel, Ehrenbürger von Hermannstadt.

TVR Cultural, „Kultur um 2”, Mittwoch, 23. September, 14.30-15.00 Uhr: Mein Bukarest mit Jan Koneffke.

TVR 1, AKZENTE, Donnerstag, 24. September, 15.00-16.43 Uhr: Kulturbrunch in Kleinschenk; Promo Zipsertreffen in Oberwischau; Sommerschule in Schmiegen; Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer; Kirchweih in Sanktanna.