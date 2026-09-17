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Volleyball-EM: Rumänien zieht ins Achtelfinale ein

Ausgabe Nr. 2976

Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer findet in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien statt, das Finale wird am 26. September in Mailand ausgetragen. Insgesamt hatten sich 24 Teams für die Europameisterschaft qualifiziert. Sie sind in vier Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften aufgeteilt. Die besten vier Mannschaften jeder Gruppe ziehen ins Achtelfinale ein. Ab dort geht es im K.o.-Modus weiter, wer ein Spiel verliert, ist ausgeschieden. In der Gruppenphase gilt die international übliche Punktewertung: Bei einem 3:0 oder 3:1 erhält der Gewinner drei Punkte. Endet die Partie 3:2, bekommt der Sieger zwei und der Verlierer einen Zähler.

Rumänien hat alle Gruppenspiele in der BT Arena in Klausenburg jeweils vor rund 9.300 Menschen absolviert. In Gruppe D spielte die rumänische Auswahl gegen Frankreich, Deutschland, Litauen, die Türkei und die Schweiz. Mit zwei Siegen – gegen die Türkei (3:1) und Frankreich (3:2) – und drei Niederlagen – 1:3 gegen Litauen, 2:3 gegen Deutschland bzw. 1:3 gegen die Schweiz – schaffte es Rumänien mit neun Punkten auf Platz 3 in der Gruppe und wird im Achtelfinale am Sonntag, den 20. September, 16 Uhr, in Sofia gegen die Ukraine antreten (Das Spiel wird auf TVR Sport live übertragen).

Die Chancen stehen gut, haben doch die Rumänen sich zuletzt am Mittwoch, als sie die Karte für das Achtelfinale schon in der Tasche hatten, mit 3:2 gegen Gruppensieger und Olympiasieger Frankreich durchgesetzt und bewiesen, dass die Niederlage gegen Litauen im Auftaktspiel am 9. September schon verkraftet worden ist.

Rumänien hat zuletzt 1963 eine Europameisterschaft gewonnen, in Rumänien. Weitere große Erfolge feierte die rumänische Nationalmannschaft 1956 und 1966, als sie Vizeweltmeister wurde.

Das ebenfalls fürs Achtelfinale qualifizierte Team Deutschlands hatte übrigens große Mühe, Rumänien zu besiegen. Auf tagesschau.de ist sogar von einem „umkämpften Fünfsatz-Krimi gegen Rumänien“ zu lesen.

Für die Teams geht es um mehr als nur den Europameistertitel. Der Sieger der EM qualifiziert sich automatisch für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, die besten drei Nationen sind sicher bei der Weltmeisterschaft 2027 in Polen dabei.

Beatrice UNGAR