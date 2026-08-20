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Schirmherrin der 14. Haferland-Kulturwoche war die Olympiasiegerin Nadia Comăneci

Ausgabe Nr. 2972

„Hier unterhält sich jeder mit jedem, als würde man sich schon seit 10 bis 15 Jahren kennen, obwohl wir uns vielleicht gerade erst kennengelernt haben. Ich fühle mich hier wie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele“, bemerkte die bekannte rumänische Gymnastin Nadia Comăneci, Botschafterin der diesjährigen Ausgabe der Haferland-Kulturwoche, die unter dem Motto „Sehnsucht nach Siebenbürgen“ stand und vom 6. bis 9. August stattfand. Das Publikum der diesjährigen 14. Ausgabe gilt als das bisher zahlreichste: Fast 10.000 Teilnehmer besuchten die insgesamt 60 im Rahmen des Festivals organisierten Veranstaltungen.

Das Konzert von Luiza Zan in der Repser Burg, die Umzüge der sächsischen Blaskapellen in Deutsch-Kreuz und Radeln, eine traditionelle Hochzeit in der Kirchenburg von Deutsch-Kreuz mit Unterstützung der sächsischen Gruppen „Projektgruppe Haferland“, „Original Karpaten Express“ und der „Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen“, die Wanderausstellung „Agapi, ein halbes Jahrhundert der Liebe“ der Künstlerin Kira Hagi, der traditionelle siebenbürgisch-sächsische Ball, die Parade der traditionellen Trachten sowie die Workshops, die alte Handwerkskünste wieder ins Bewusstsein von Kindern und Erwachsenen rückten, gehörten zu den beliebtesten Veranstaltungen.

Die 14. Ausgabe der Haferland-Kulturwoche stand unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des rumänischen Senats, Herrn Mircea Abrudean, und unter der Schirmherrschaft von Nadia Comăneci, einer legendären Persönlichkeit des Weltsports und der ersten Turnerin der Geschichte, die bei Olympischen Spielen (in Montreal 1976) die Höchstnote erzielt hat.

Die große Olympiasiegerin und Weltmeisterin brachte offen ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass in diesem Jahr neben Kultur, Traditionen und Festen auch der Sport zu den Themen der Kulturwoche Haferland hinzugekommen ist. „Was gibt es Schöneres, als seine Wurzeln bei sich zu haben, denn genau darum geht es im Haferland – um Wurzeln, um Traditionen“, fügte Nadia hinzu.

Am letzten Festivaltag konnte das Publikum nach der offiziellen Zeremonie und den Reden der Gäste erstmals im Rahmen des Festivals einen Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm „Nadia. The Perfect Ten“ sehen, der unserer großen Turnerin gewidmet ist.

Aus Sicht des Organisators und Gründers des Festivals, Michael Schmidt, dem Vorsitzenden der nach ihm benannten Stiftung, ist die Kulturwoche Haferland „der Ort, an dem sich Tausende von Menschen aus dem In- und Ausland treffen, weil sie dieselbe Liebe zu Siebenbürgen teilen. Das Thema der diesjährigen Ausgabe lautet „Sehnsucht nach Siebenbürgen“. Und für mich bedeutet Sehnsucht nicht nur, einen Ort zu vermissen. Es bedeutet, einen Grund zu haben, wiederzukommen. Es bedeutet die Verbindung zu den Menschen, zu den Werten und zum Kulturerbe, die dieser Gemeinschaft ihre Identität verleihen. In einer Welt, die sich immer schneller verändert, werden Orte, die ihre Authentizität bewahren, umso wertvoller. Hier investieren wir in Kultur, Bildung und Kulturerbe für die jungen Generationen. Denn dieses Erbe hält uns nicht auf, sondern weist uns den Weg in die Zukunft. Gemeinschaften bilden sich vor allem um Menschen herum, die uns inspirieren. Wenn wir uns beim Abschied einfach sagen: ‚Wir sehen uns nächstes Jahr wieder‘, dann bedeutet das, dass das Haferland einen Platz in euren Herzen gefunden hat“, erklärte Michael Schmidt am Sonntag in Deutsch-Kreuz/Criț.

Und an der Kulturwoche Haferland 2026 mangelte es nicht an inspirierenden Menschen und Veranstaltungen. Zu den beliebtesten Veranstaltungen zählten die Konzerte der drei siebenbürgisch-sächsischen Blaskapellen aus Deutschland, die das Publikum in jeder der Gastgemeinden dieser Tage begeisterten, die siebenbürgisch-sächsischen und rumänischen Tanzgruppen, die Kindertheatergruppen.

Schirmherr Mircea Abrudean, sagte in seinem Grußwort bei der Abschlussveranstaltung am Sonntag in Deutsch-Kreuz: „Ich kehre hierher zurück, ins Herz von Siebenbürgen, in meine Heimat, stets voller Freude und mit dem Gefühl, an einen Ort zurückzukehren, an dem die Zeit das bewahrt, was unsere Kultur am wertvollsten macht: die Traditionen und die Liebe zum Vaterland. Die Kulturwoche ist längst nicht mehr nur ein Kulturfestival, sondern ein Versprechen, das Jahr für Jahr eingehalten wird, und ein lebendiges Symbol für den Dialog zwischen Gemeinschaften, Kulturen und Generationen. (…) Und das diesjährige Thema erinnert uns an eine wesentliche Wahrheit: Das Kulturerbe besteht nicht nur aus Mauern, Türmen oder befestigten Kirchen, das Kulturerbe lebt durch die Menschen. Diese Verbindung zwischen den Menschen und ihrem kulturellen Erbe ist es, die Siebenbürgen zu einem europäischen Vorbild für Multikulturalität und Harmonie macht.“

„Das kulturelle Erbe ist eine Ressource für die lokale Entwicklung“, erklärte Michael Schmidt am Samstag, dem 8. August, auf der Jahrestagung des Deutsch-Rumänischen Forums für bilaterale Zusammenarbeit (FCBRG), einer Organisation, die vor zehn Jahren mit dem Ziel gegründet wurde, den Dialog zu wirtschaftlichen und kulturellen Themen zwischen den beiden Staaten aufrechtzuerhalten. Im Rahmen der Tagung, an der die Leiter der diplomatischen Vertretungen Deutschlands, Österreichs und Israels in Bukarest sowie Mitglieder der Regierung und des Parlaments aus Berlin teilnahmen, betonten die Teilnehmer die Notwendigkeit, mehr direkte Verbindungen zwischen den Gemeinden in Deutschland und Rumänien herzustellen. „Wir sind Europa, wenn wir zusammenarbeiten, nicht die Bürokratie“, erklärte S.E. Gunther Krichbaum, Staatsminister für Europa beim Bundesminister des Auswärtigen. Auch der aus Rumänien stammende deutsche Politiker Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sowie ehemaliges Mitglied des Bundestags, verwies auf die Rolle der rumänischen Diaspora in Deutschland – der zahlreichsten nichtdeutschen ethnischen Gruppe im Bundesland Bayern – als Brücke zwischen den beiden Ländern und würdigte die engen und vielfältigen Beziehungen zwischen Deutschland und Rumänien: „Die deutsch-rumänischen Beziehungen leben ganz wesentlich von Menschen, die Brücken zwischen unseren Ländern bauen. Die deutsche Minderheit in und aus Rumänien und die große rumänische Diaspora in Deutschland sind solche Brückenbauer. Sie schaffen Begegnung, Vertrauen und gegenseitiges Verständnis weit über staatliche Beziehungen hinaus. Rumänien zeigt sich zugleich in seiner Minderheitenpolitik in vielen Bereichen vorbildhaft: Minderheiten werden als selbstverständlicher und bereichernder Teil der Gesellschaft verstanden und erhalten Möglichkeiten, ihre Sprache, Kultur und Identität zu bewahren und aktiv in die Gesamtgesellschaft einzubringen. Auch eine Vertretung durch Abgeordnete im Parlament ist im Wahlrecht gesichert. Diese Politik verdient auch über Rumänien hinaus Aufmerksamkeit.“

Einen besonderen Akzent habe laut Beauftragten Fabritius die Veranstaltung durch die Teilnahme von Nadia Comăneci erhalten: „Nadia Comăneci hat mit ihren sportlichen Leistungen Generationen begeistert und ist weit über Rumänien hinaus zu einer Symbolfigur geworden. Es war mir eine große Ehre und Freude, diese außergewöhnliche Persönlichkeit bei einer der deutschen Minderheit gewidmeten Kulturveranstaltung kennenzulernen.“

Laut Adriana Stănescu, der Rumänischen Botschafterin in Berlin, leben derzeit etwa 909.000 Rumänen in Deutschland; diese Zahl steigt auf etwa 1,2 Millionen, wenn man Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft mit einbezieht.

Zudem erklärte die Rechtsanwältin Oana Krichbaum, Vorsitzende der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft in Pforzheim – einer deutsch-rumänischen Bürger- und Kulturvereinigung, die die kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Rumänien fördert –, dass es in diesem Zusammenhang an der Zeit sei, Schritte einzuleiten, damit die rumänische Sprache im deutschen Bildungssystem angeboten wird.

Die Vorsitzenden der beiden Organisationen für bilaterale Zusammenarbeit (FCBRG bzw. Deutsch-Rumänisches Forum), S.E. Emil Hurezeanu bzw. S.E. Gunther Krichbaum, haben sich vorgenommen, engere Kontakte in Bukarest und Berlin zu knüpfen und zu pflegen, mehr als zehn Jahre nach der Gründung der FCBRG im Jahr 2015.

Im Zeitraum von 2015 bis 2025 wurde das Deutsch-Rumänische Forum für bilaterale Kooperation von Andrei Pleșu geleitet, einer herausragenden Persönlichkeit des öffentlichen und intellektuellen Lebens in Rumänien. Seit diesem Jahr werden die Aktivitäten der Organisation von S.E. Emil Hurezeanu geleitet. Das Deutsch-Rumänische Forum wurde im Jahr 2000 unter der Leitung der prominenten deutschen Politikerin Susanne Kastner als zivilgesellschaftliches Instrument zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten gegründet. Seit 2019 wird das Forum von S.E. Gunther Krichbaum geleitet, der zu diesem Zeitpunkt den Vorsitz im Ausschuss für Europaangelegenheiten des Bundestages innehatte. Traditionell sind die Vorsitzenden der beiden Foren herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, während die Ämter der stellvertretenden Vorsitzenden von den amtierenden Botschaftern in Bukarest und Berlin, I. E. Adriana Stănescu bzw. I. E. Angela Ganninger, bekleidet werden.

Dank der im Jahr 2024 begonnenen Partnerschaft zwischen der Michael-Schmidt-Stiftung und der Stiftung „The Duke of Edinburgh’s International Award Romania“ umfasste das Festival auch in diesem Jahr eine Komponente für ein junges Publikum: die Initiative „Youth Haferland“, ein Bildungs- und Abenteuercamp, das Brücken zwischen Jugendlichen, Gemeinschaften und dem lokalen Kulturerbe schlagen soll, wobei der Schwerpunkt auf zivilgesellschaftliches Engagement und Identität liegt.

In diesem Jahr nahmen bei „Youth Haferland“ erstmals zwei ausländische Teams aus Bulgarien bzw. Tschechien sowie ein Team aus Rumänien teil. Am letzten Tag des Camps hatten die Jugendlichen zudem ein inspirierendes Treffen mit Nadia Comăneci.

Das weltweit durchgeführte Programm „The Duke of Edinburgh’s International Award“ bietet jungen Menschen im Alter von 14 bis 24 Jahren internationale Anerkennung und einen strukturierten Rahmen für Aktivitäten im Bereich der nichtformalen Bildung. Auf internationaler Ebene steht das Programm unter der Schirmherrschaft Seiner Königlichen Hoheit, des Herzogs von Edinburgh, und auf nationaler Ebene unter der Schirmherrschaft von MS Margareta, der Kronverwalterin von Rumänien.

Die 14. Ausgabe der Kulturwoche Haferland wurde in Zusammenarbeit mit der Tegeler Gruppe, der CON-A-Stiftung, der CEC Bank, Geiger, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Automobile Bavaria und MHS Truck & Bus, mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung durch den Beauftragten für die Belange der zurückkehrenden deutschen Minderheiten und der nationalen Minderheiten sowie des Freistaats Bayern veranstaltet.

Die Organisatoren des Festivals, die Michael-Schmidt-Stiftung und die Tabaluga-Stiftung // Peter-Maffay-Stiftung, wurden von folgenden Partnern unterstützt: dem Siebenbürgenforum, dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, vertreten durch das Kronstädter Bezirkskonsistorium, dem Kulturzentrum der Siebenbürger Sachsen in Bayern, dem Nationalen Dorfmuseum „Dimitrie Gusti“ in Bukarest, der Mihai-Eminescu-Trust-Stiftung, der Stiftung ADEPT Transilvania, dem Verein Nowero, der Stadtverwaltung Reps/Rupea, dem Verein „Descoperă Archita“ aus Arkeden, der Stadtverwaltung Vânători (Kreis Mureș), der Stadtverwaltung Keisd/Saschiz (Kreis Mureș), dem Verein „Vecinătatea Femeilor“ (Frauennachbarschaft) aus Keisd/Saschiz, der Gemeindeverwaltung von Bodendorf/Bunești (Kreis Kronstadt/Brașov), dem Kraus-Haus (Deutsch-Kreuz/Criț, Kreis Kronstadt) sowie der Stadtverwaltung von Bukarest und des ARCUB-Vereins.

D. M.