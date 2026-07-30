Musical und Feuerwehr

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Vorschau auf zwei Festtage in Agnetheln

Ausgabe Nr. 2969

Einen Mittelaltermarkt, einen Besuch bei der Feuerwehr, eine Ausstellung mit Zunfttruhen, ein siebenbürgisches Musical und viel mehr gibt es in Agnetheln bei den „Festtagen in Siebenbürgen“ am 9. und am 14. August.

Die Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen und der Posaunenchor Schäßburg umrahmen am Sonntag, den 9. August 2026 den Gottesdienst ab 10 Uhr in der Agnethler evangelischen Kirche.

In Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Agnetheln und dem Siebenbürgischen Museum Gundelsheim e. V. organisiert die Heimatortsgemeinschaft (HOG) Agnetheln um 11 Uhr in der Kirche die Vernissage der Ausstellung „Aber du, Herr, machst mich frei…“ mit Reproduktionen von Werken der Künstlerin Gertrud Hornung (1937-1977), die von 1960 bis 1962 als Zeichenlehrerin in Agnetheln tätig gewesen ist. Die Einführung macht Helga Lutsch, die auch das Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung verfasst hat, die vom 28. März bis 28. Juni d. J. im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim zu sehen war.

Das Programm am Freitag, den 14. August, gestaltet die HOG Agnetheln zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde, der Stadt Agnetheln und der Urzelnzunft „Breasla Lolelor“. Der Festtag beginnt mit einer Andacht von 11.30 bis 12.30 Uhr auf dem Friedhof mit Pfarrerin Bettina Kenst und der Blaskapelle „Original Karpaten-Express“ aus Stuttgart.

Die Vernissage der Ausstellung „150 Jahre seit Gründung der Freiwilligen Agnethler Feuerwehr“, gestaltet von Helga Lutsch in Kooperation mit dem Harbachtalmuseum vertreten durch Mihaela Nevodar, findet von 15 bis 16 Uhr im Harbachtalmuseum Agnetheln (Muzeul Văii Hârtibaciului, str. 1 Decembrie 29) statt, der Eintritt ist frei. Im Anschluss lädt die Stadt Agnetheln von 16.30 bis 17.30 Uhr zur Präsentation der aktuellen Feuerwehr „Staţia de Pompieri Agnita“ (Str. Horea 17C) ein.

Beim Mittelaltermarkt in der Kirchenburg Agnetheln von 17 bis 20 Uhr zeigt die „Breasla Lolelor“ (Urzelnzunft) Zunfttruhen. Es gibt Präsentations- und Verkaufsstände, kulinarische Spezialitäten, Mittelalter-Workshops für Kinder und weitere Überraschungen, Eintritt frei.

Von 18 bis 18.30 Uhr wird das Musical „Siwweberjesch Medchen“ (von Doris Hutter) aufgeführt vom Harbachtal-Chor (Leitung: Cornelia Hemmann) in der evangelischen Kirche (Eintritt frei) ein. Das Musical wird dreisprachig aufgeführt: deutsch, siebenbürgisch-sächsisch und rumänisch.

Von 18.40 bis 19 Uhr musiziert die Blaskapelle „Original Karpaten-Express“ im Hof der Kirchenburg und von 19 bis 20 Uhr bietet das Kulturhaus Tanz, Gesang, Instrumentalmusik. Ab 20 Uhr beginnt der Ball im Hof der Kirchenburg, organisiert von der Stadt Agnetheln.

Diese zwei Festtage sind Teil des Gemeinschaftsprojekts „Festtage in Siebenbürgen vom 7.-16. August 2026“ der Regionalgruppe Hermannstadt/Harbachtal im Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, das einlädt, Traditionen zu feiern und alte sowie neue Geschichte(n) zu entdecken.

Doris HUTTER