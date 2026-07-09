Teile diesen Artikel

4. Waldgottesdienst in Petersdorf bei Mühlbach

Ausgabe Nr. 2966

Wo kann man noch so etwas erleben wie in Petersdorf? Zwei Dechanten heizten am Sonntag mit Gesang und Gitarrenspiel die Stimmung im Schatten der Weiden am Ufer des Mühlbachs ein. Zu der Band Trio Saxones plus gehören außer den Dechanten Alfred Dahinten und Dietrich Galter das Musikerehepaar Alexandra und Adrian Pamfilie und der Schlagzeuger Wolfgang Schüller.

In Petersdorf war auch in diesem Sommer der Waldgottesdienst am Ufer des Mühlbachs. Den Gottesdienst gestalteten drei Theologen: Dechant Pfarrer Alfred Dahinten, Pfarrer Walter Sinn aus Semlak und Vikar Andreas Klett. Die Teilnehmenden, etwa 300, kamen außer aus Mühlbach und Petersdorf aus Semlak, Broos, Hunyad, Deva, Großpold, Reußmarkt, Neppendorf, Hermannstadt und Heltau. Auch Gäste aus Österreich, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz hatten sich eingefunden.

Gelebte Ökumene sei das, sagte begeistert eine Großpolderin, die zum ersten Mal dabei war. „Dieses Ereignis findet immer mehr Anklang“, stellte Kurator Rolf Pfaff fest.

B. U.