Einstimmig gewählt

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Susanne Petermann ist neue IMH-Präsidentin

Ausgabe Nr. 2973



Einstimmig wurde Susanne Petermann, Chefredakteurin der deutschsprachigen Zeitschrift „Das Fenster“ aus Naples in Florida (USA), zur neuen Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Internationale Medienhilfe (IMH) gewählt. Ihre Vorgängerin war Beatrice Ungar, Chefredakteurin der „Hermannstädter Zeitung“ aus Siebenbürgen/Rumänien, deren Amtszeit im Juli endete.

Die IMH ist das Netzwerk der rund 2.500 deutschsprachigen Zeitungen, Zeitschriften, Internetportale, Radio- und Fernsehprogramme außerhalb Deutschlands, Österreichs, Luxemburgs, Liechtensteins und der Schweiz. Von Berlin aus wird die Zusammenarbeit der Mitglieder im „einzigen internationalen Mediennetz deutschen Ursprungs“ koordiniert (Zitat aus der Fachzeitschrift „medium-magazin“).

Als neue Präsidentin beteiligt sich Susanne Petermann neben dem IMH-Gründer Björn Akstinat an der Repräsentation und strategischen Ausrichtung des Medienverbundes. In den nächsten Wochen wird sie insbesondere den bevorstehenden internationalen „Tag der Auslandsdeutschen“ am 6. Oktober 2026 mit vorbereiten. Die Vereinigten Staaten – das Land mit der größten deutschen Minderheit weltweit – haben den 6. Oktober bereits zum offiziellen Feiertag ausgerufen, um an diesem Datum jährlich die großen Leistungen der Deutschamerikaner zu feiern.

Susanne Petermann wurde 1962 in Norddeutschland geboren. In den 80er-Jahren studierte sie Literatur- und Sprachwissenschaften in Osnabrück und Berlin. Anschließend war sie am Aufbau einiger der ersten privaten Radiostationen Deutschlands beteiligt. Es folgten unterschiedliche Tätigkeiten als freie Journalistin in Deutschland, Belgien und den USA. 2008 engagierte man sie bei der amerikanischen Traditionszeitschrift „Das Fenster“, zunächst als Redakteurin und wenige Jahre später als Chefredakteurin.

Für die vielen Millionen deutschsprachigen US-Amerikaner existiert eine sehr bunte Presselandschaft mit über 100 Zeitschriften, Mitteilungsblättern und Zeitungen in ihrer Muttersprache. „Das Fenster“ aus Florida sticht besonders heraus, denn es ist die älteste durchgehend erscheinende deutschsprachige Zeitschrift der Welt – gegründet 1904 in Milwaukee/Wisconsin unter dem Titel „Die deutsche Hausfrau“.

Internationale Medienhilfe

(www.medienhilfe.org)