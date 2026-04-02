Kuratorentag 2026

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Ausgabe Nr. 2953



Unter dem Motto „Zukunft gestalten, Gemeinschaft leben, neue Strukturen – Gemeindeverband” hat in Hermannstadt am Samstag der Kuratorentag der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien stattgefunden. Einen Bericht dazu lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe. Unser Bild: Nach dem Abendmahlsgottesdienst zum Auftakt des Treffens stellten sich die aus allen Kirchenbezirken angereisten Kuratorinnen und Kuratoren mit Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster vor der evangelischen Stadtpfarrkirche zum Gruppenbidl auf.

Foto: Beatrice UNGAR