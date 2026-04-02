Haarwurzel um Haarwurzel

Teile diesen Artikel

Haarentfernung durch Elektrolyse gibt es auch in Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2953

Viele Frauen träumen von einem haarlosen Körper und gehen regelmäßig zur Kosmetikerin, um die Haare durch altbewährte Methoden wie Waxing, Laser oder IPL entfernen zu lassen. Diese Arten von Haarentfernung sind zwar dauerhafter als die Rasur, aber halten die Haare nicht für immer davon ab, wieder zu wachsen. Dagegen gibt es seit vier Jahren auch in Hermannstadt eine Lösung, einen Kosmetiksalon, wo die ungewollten Haare endgültig und für immer entfernt werden können: bei Alexandra Căbulea von PHR Clinique.

Die Methode, die von Alexandra Căbulea angewendet wird, heißt Elektrolyse, oder Nadelepilation. Die Nadelepilation ist eine bewährte Methode zur dauerhaften Haarentfernung, die sich besonders für Haarfarben eignet, die mit lichtbasierten Verfahren nicht effektiv behandelt werden können. Während viele Technologien in diesem Bereich mit Licht oder Laser arbeiten, setzt die Nadelepilation auf eine andere Vorgehensweise. Hierbei wird eine feine Nadel direkt in den Haarkanal eingeführt und ein präziser Stromimpuls abgegeben. Dieser zerstört die Haarwurzel gezielt, sodass das Haar nicht mehr nachwachsen kann.

Alexandra Căbulea hat 2008 ihren Kosmetiksalon in der Unterstadt Hermannstadts eröffnet, und beschäftigte sich zuerst nur mit Haarentfernung durch Laser, bzw. IPL (Lichtimpulshaarentfernung), bis sie merkte, dass damit nicht alle Haare ausgemerzt werden können. Also recherchierte sie nach anderen Techniken und kam schnell auf die Elektrolyse, die schon 1875 vom amerikanischen Augenarzt Dr. Charles Michel erfunden wurde, um eingewachsene Wimpern dauerhaft zu entfernen.

Nun hilft sie seit vier Jahren täglich Kundinnen, die „Schande“ der Bart- oder Oberlippenhaare loszuwerden. In ihrem Kosmetiksalon „PHR Clinique“ in der Luptei-Straße Nummer 31 ist das Elektrolysegerät „Apilus“ der Firma Dectro International ständig an und Alexandra sticht mit höchster Präzision mit der millimeterdünnen Nadel Haarwurzel um Haarwurzel. Mit Lupe und einer speziellen Ringleuchte „für die weißen und blonden, glasigen Haare“ geht es dem gehassten Damenbart an den Kragen. Jeder Stich sendet einen leichten Stromimpuls in die Wurzel des Haars und tötet das Haar endgültig. Manche Frauen spüren einen kleinen Schmerz, wie bei einem Mückenstich, anderen macht es nichts aus.

„Es ist ein schönes Gefühl, wenn man sieht, dass man die Haarwurzeln endgültig entfernen und jemandem helfen kann, seinen Komplex wegen der Gesichtsbehaarung loszuwerden. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was dieser Komplex bedeutet. Ich hatte selber Haare in der Halsgegend und habe sie ständig unter einem Halstuch versteckt. Es ist unglaublich, wie viele Frauen mit den Bart- und Oberlippenhaaren kämpfen, auch in Hermannstadt“, erzählt Alexandra Căbulea, die sich mit eiserner Ruhe, viel Geduld und Mitgefühl um ihre – man könnte fast meinen – „Patientinnen“ kümmert. Als Absolventin der Mathematik- und Physik-Hochschule der „Lucian Blaga“-Universität Hermannstadt hat die 47-Jährige ihr Wissen in Sachen Haarentfernung durch Elektrolyse gut einsetzen können, wobei sie das meiste durch Praxis-

erfahrung erlernen musste: „Normalerweise gibt es ein Training von den Vertretern, die die Elektrolyse-Apparatur verkaufen, aber leider kennen sie sich nicht ausreichend aus. Ich habe das meiste durch die praktische Arbeit gelernt und durch viel eigene Recherche. Um mich weiterzubilden, werde ich demnächst auch die Beauty-Messe „ESI Show“ in Kanada besuchen, wo ich u.a. an einem Kurs für fortgeschrittene Elektrolyse der Dectro International teilnehmen werde. Mit dem dort angeeigneten Wissen werde ich selber anderen Kosmetikerinnen in Hermannstadt und im ganzen Land die Nadelepilation beibringen können.“ Alexandra möchte nämlich in Zukunft selber die Technik der Electrolyse lehren, ohne dabei jedoch ihre Arbeit bei PHR Clinique aufzugeben.

Zu Alexandra kommen täglich Frauen jeden Alters und sogar ein paar Männer, die mit eingewachsenen Barthaaren oder Haaren in den Ohren zu kämpfen haben. „Am traurigsten ist es, wenn 13- oder 14-jährige Mädchen mit ihren Müttern zu mir kommen, die in der Schule gehänselt werden, weil sie einen Schnurrbart haben. Dann kann ich trotz jungen Alters nicht nein sagen. Bei Bullying kann ich einfach nicht nein sagen“, sagt Alexandra, die zugibt auch minderjährigen Mädchen mit Einwilligung der Eltern zu helfen. Aber auch ältere Damen – sie hat auch eine über 70-jährige Kundin – lassen sich von Alexandra helfen.

Wie lange eine Behandlung mit Nadelepilation dauert, hängt von Mensch zu Mensch ab, aber im Allgemeinen sei man die ungewollten Haare nach einem bis anderthalb Jahren los. Die vielen zufriedenen Kundinnen und Kunden von Alexandra Căbulea bestätigen, es lohnt sich auf alle Fälle. Für Fragen und Terminabsprachen ist sie unter der Telefonnummer 0746-56.26.25 zu erreichen.

Cynthia PINTER