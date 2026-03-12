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Ausgabe Nr. 2950

Unter dem Motto „Wir statten ein Heim wie daheim aus” hat der Verein für Kind und Familie (Asociația pentru Copil și Familie HEART) am 21. November 2025 seine vierte Benefizgala im Hilton-Hotel in Hermannstadt veranstaltet, deren Erlös für das Kinderhospiz des Dr. Carl Wolff-Vereins bestimmt war. Bei der von Andreea Bogdan moderierten Veranstaltung traten die DreamCatchers Band (Anca Mărginean, Marius Țuța, Mihai Neagu), Tänzerinnen und Tänzer von der Ballettschule Reverence by Adela Floricioiu, sowie die Musiker Sebastian Emanuel Stan und Claudia Trif auf. Der gesamte Erlös übertraf die angestrebte Summe von 20.000 Euro. Damit wurden der Aufenthaltsraum und die Küche im Kinderhospiz neu ausgestattett. Am Dienstag konnten sich Vertreterinnen und Vertreter der Hermannstädter Presse im Rahmen einer Besichtigung unter Führung von Heimleiterin Ortrun Rhein ein Bild machen über die Einrichtung. Im Anschluss gab Liliana Tempean, die Vorsitzende des HEART-Vereins, Auskunft über diese erfolgreiche Spendenaktion, infolge derer im Kinderhospiz „Ein Heim wie daheim” (O casă ca acasă) eingerichtet werden konnte.Unser Bild (v. l. n. r.): Anamaria Scutea, Ortrun Rhein und Liliana Tempean freuen sich gemeinsam über die erfolgreiche Aktion. Foto: Beatrice UNGAR