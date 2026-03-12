Damen erobern Hermannstadt

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FIBA-EuroBasket Qualifizierungen erfolgreich

Ausgabe Nr. 2950

Ein besonderes Basketballspiel hielt die Hermannstädter am Mittwochabend in Atem: Die rumänische Frauen-Nationalmannschaft hat am Mittwoch, dem 11. März einen wichtigen Sieg in der Vorrunde zur EuroBasket 2027 errungen, nachdem sie die Mannschaft aus Zypern mit 75:60 (42:21) besiegt hatte. Das Spiel war das dritte Spiel der Gruppe C der ersten Vorrunde.

Die Rumäninnen kontrollierten das Spiel bereits in der ersten Halbzeit und gingen mit einem komfortablen Vorsprung von 21 Punkten in die Pause. Vor allem im zweiten Viertel war die Abwehr der Rumäninnen so stark, dass die Zypriotinnen binnen der 10 Minuten bloß 2 Punkte warfen.

In der zweiten Hälfte hielt Rumänien den Vorsprung und beendete die Partie ohne Probleme.

Die besten Werferinnen der von Cătălin Tănase trainierten rumänischen Mannschaft waren Ștefania Cătinean mit 16 Punkten, Ana Vîrjoghe mit 13 Punkten und Ioana Ghizilă, die 12 Punkte beisteuerte. Rumänien zeigte ein solides Mannschaftsspiel, das sich in 19 entscheidenden Pässen, 38 Ballgewinnen und einer guten Wurfquote widerspiegelte – Faktoren, die in einem Spiel, das in einer vom Publikum in Hermannstadt geschaffenen hervorragenden Atmosphäre ausgetragen wurde, den Ausschlag gaben.

In den ersten beiden Gruppenspielen erzielte Rumänien einen Sieg gegen Zypern mit 75:62, musste jedoch eine schwere Niederlage gegen Polen (41:86) hinnehmen. Das nächste Spiel der Nationalmannschaft findet ebenfalls in Hermannstadt statt, und zwar am Samstag, dem 14. März, 19 Uhr, wenn Rumänien erneut auf Polen trifft.

An der ersten Vorrunde nehmen 27 Mannschaften teil, die in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften und eine Gruppe zu je drei Mannschaften aufgeteilt sind. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe sowie die drei besten Drittplatzierten qualifizieren sich für die zweite Runde. Die Endrunde der Frauen-EuroBasket 2027 wird von Belgien, Finnland, Litauen und Schweden ausgetragen, die sich direkt qualifiziert haben und separat in Gruppe H in denselben Zeitfenstern wie die Vorrundenspiele antreten werden. Rumänien befindet sich in Gruppe C auf Platz 3 hinter Polen (1) und der Slowakei (2), gefolgt von Zypern auf Platz 4.

Cynthia PINTER