Besuch aus England

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Ausgabe Nr. 2952



Die Präsidentin der Internationalen Vereinigung der Kirchen im ländlichen Raum (International Rural Churches Association, IRCA), die Theologin Dr. Heather Major (Bildmitte) war am vergangenen Wochenende zu Gast bei der Evangelischen Akademie Siebenbürgen im Vorfeld der IRCA-Vollversammlung, die unter dem Motto „Roots, Faith and Identity” (Wurzeln, Glaube und Identität) vom 20. bis 24. Juli im EAS-Tagungshaus stattfinden wird. Unser Bild: Dr. Major richtete auf Einladung von Pfarrer Dietrich Galter (rechts) bei dieser Gelegenheit im Gottesdienst der Neppendorfer Kirchengemeinde am Sonntag ein herzliches Grußwort an die Anwesenden, es übersetzte EAS-Programmleiter Roger Pârvu.

Foto: Beatrice UNGAR