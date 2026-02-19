Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2947

Die erste Auflage der Tourismusmesse „Sibiu Travel Festival” wurde am Internationalen Flughafen Hermannstadt am Freitag, dem 13. Februar, und am Samstag, dem 14. Februar, organisiert und die Hermannstädter wurden mit Reiseangeboten, einer Tombola und Vorführungen erwartet. Organisiert wurde die Messe im Passagierterminal des Flughafens im öffentlichen Ankunftsbereich und hatte als Ziel, Urlaubspakete mit Abflug von Hermannstadt zu bewerben. Hauptsächlich Vertreter der Hermannstädter Agenturen waren dabei, und schon bei der Eröffnung meldeten die Organisatoren eine gute Nachricht: Die Charterflüge nach Kreta von AnimaWings kann man in diesem Sommer kaufen, auch ohne eine Pauschalreise zu buchen. Warum man aber eine Pauschalreise (An- und Abreise, Transfers, Übernachtungen und Verpflegung) von einer Reiseagentur kaufen sollte, erklärte Ionuţ Zinca von MyWayTravel der HZ-Redakteurin Ruxandra S t ă n e s c u.

Was bietet Ihre Reiseagentur an?

Wir bieten personalisierte Angebote an und versuchen, auf die Wünsche der Kunden einzugehen. Zum Beispiel versuchen wir die Kunden zu überzeugen, dass sie ein besseres Hotel wählen, auch wenn es ein bisschen teurer ist, um einen richtig guten Urlaub zu haben. Unsere Agentur, die 2022 gegründet wurde, bietet nur sehr gute Hotels und Qualitätsdienstleistungen an.

Was erwarten Sie von dieser Messe?

Wir erwarten, dass viele Besucher kommen, dass wir uns kennen lernen, dass sie uns Fragen stellen, dass sie erfahren, welche Angebote es mit einem Flug ab Hermannstadt gibt. Wir können hilfreiche Tipps geben. Zum Beispiel habe ich 20 Jahre Erfahrung im Tourismusbereich und stelle sie natürlich unseren Kunden zur Verfügung. Da kann man sehr viel Zeit sparen, die man mit der Online-Suche verliert.

Warum sollen die Reiselustigen ihren Urlaub in der Agentur buchen und nicht online?

In der Agentur beschäftigen wir Mitarbeiter, die den Touristen vom Abflug bis zur Rückkehr begleiten. Wir sind immer für unsere Kunden da und wenn Probleme auftauchen, dann sind wir in der Regel auch nach dem Programm erreichbar und helfen, diese zu lösen. Zum Beispiel verkaufen wir auch sehr viele Flugkarten und da gibt es bekanntlich sehr oft Probleme. Falls ein Flug annuliert wird, kümmern wir uns um einen neuen Flug – denn der Kunde muss sein Ziel erreichen. Wir sprechen nicht von einem Objekt, das wir kaufen und dann besitzen, sondern von Dienstleistungen, wo Probleme auftreten können. Wir sind da, um diese zu lösen.

Welche sind die beliebtesten Reiseziele der Hermannstädter?

Ich würde Antalya sagen, dorthin gibt es im Sommer fast täglich Flüge. Auch Griechenland mit Rhodos und Kreta und auch Zypern sind als Reiseziele sehr beliebt. Jetzt im Frühling ist Ägypten angesagt, da kann man sich schon sonnen und man kann baden. Es folgen knapp danach Mallorca und Tunesien, wohin es ab Anfang Juni Flüge gibt.

Welche ist die beste Zeit, um einen Urlaub zu buchen?

Je früher, desto besser. Zum Beispiel im Herbst diesen Jahres kann man die Pauschalreisen mit größeren Preisreduzierungen für 2027 buchen. Natürlich können die Touristen eine Versicherung kaufen, je nach den Kosten der Reise, und in einem Krankheitsfall zum Beispiel, werden die Kosten komplett rückerstattet. Das ist eine zusätzliche Dienstleistung, die aber zu empfehlen ist.

