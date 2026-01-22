Virtuos und berührend

Teile diesen Artikel

Inszenierung ,,Heute Abend: Lola Blau“ viersprachig

Ausgabe Nr. 2943

Vier Sprachen bestimmen die Inszenierung von Regisseur Dumitru Acriș nach Georg Kreislers „Heute Abend: Lola Blau” mit der mehrsprachigen Schauspielerin Emőke Boldizsár. Insofern war jede Vorstellung eine Premiere: Am 11. Dezember 2025 in rumänischer Sprache, am 18. und 20. Dezember 2025 in deutscher Sprache und am 14. Januar 2026 in ungarischer Sprache. Geplant ist auch eine Vorstellung in englischer Sprache.

„Egal, was sie von mir wollen, ich sage Ja”, heißt es in einem der Lieder, die Georg Kreisler 1971 in seinem Musical „Heute Abend: Lola Blau” die aufstrebende Sängerin singen lässt, die darauf aus ist, Karriere um jeden Preis zu machen. Was das dann in der Realität bedeutet, konnten alle erleben, die bei einer der im Vorspann erwähnten Vorstellungen in Hermannstadt dabei waren. Das Musical für eine Schauspielerin umfasst nämlich eine Spannweite von virtuoser Komödie bis zur berührenden Tragödie. Den Text haben allerdings die Schauspielerin Emőke Boldizsár und der Regisseur Dumitru Acriș sehr stark verändert und dabei auch ganz neue Passagen eingefügt. Dabei wird Kreislers Thema, die Situation jüdischer Künstlerinnen und Künstler im Dritten Reich ausgespart. Acris erklärte dazu der HZ, es gäbe genug Gewalt und Angst in der Welt, auch an den Grenzen Rumäniens, man müsse da nicht noch mehr Furcht und Schrecken verbreiten. Die Inszenierung fokussiert das Schicksal einer Frau, die auf der Bühne Karriere machen will. Die jeweilige Sprache führt auch zu einer jeweils anderen Interpretation der Rolle. Emőke Boldizsar sagt: „Jede Sprache hat andere Darstellungsmöglichkeiten. Das gleiche Wort erweckt in einer jeweils anderen Sprache ganz andere Emotionen.” Wer alle drei Varianten gesehen hat, konnte sich davon überzeugen. Dabei mussten alle feststellen, dass die Schauspielerin sich regelrecht wie ein Fisch im Wasser in allen vier Sprachen bewegte, die auf der Bühne zu hören waren: der rumänischen, der deutschen, der ungarischen und der englischen. Sehr gut unterstützt wurde die Vorstellung durch die Video-Einlagen, auf denen Alexandru Malaicu, Daniel Bucher, Daniel Plier, David Cristian, Gyan Ros, Mihai Mocanu, Patrick-Michael Imbrescu, Ștefan Tunsoiu und Isabela Haiduc zu sehen sind.

Kreisler selbst schrieb: „Lola Blau ist sehr lieb. Sie will eigentlich nichts, als ein bisschen tanzen und singen und ihrem Publikum Freude machen. Aber sie muss einsehen, dass es nichts nützt, nur einen kleinen bescheidenen Platz an der Sonne erhaschen zu wollen. Jeder Mensch muss vor allem versuchen, die Hindernisse, die die Sonne verstellen, für sich und seine Mitmenschen aus dem Weg zu räumen.“

Kreisler zeigte in seinem Musical die katastrophale Situation jüdischer Künstlerinnen und Künstler in der Zeit des Dritten Reichs auf, die er bei seiner Flucht 1938 am eigenen Körper erlebt hat. „Heute Abend: Lola Blau ist die Geschichte einer Ohnmacht“, schrieb Kreisler selbst über sein Werk, „Lola steht dem Antisemitismus ebenso ratlos ohnmächtig gegenüber wie dem eigenen Judentum.“

Zur Geschichte: „Heute Abend: Lola Blau“ wurde 1971 am Kleinen Theater in der Josefstadt mit Topsy Küppers in der Hauptrolle uraufgeführt und gehört heute zu den am häufigsten aufgeführten Musicals im deutschsprachigen Raum.

Beatrice UNGAR