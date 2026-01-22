Teile diesen Artikel

Zwei spannende 4 X Cross-Wettkämpfe in der Păltiniș Arena auf der Hohen Rinne

Ausgabe Nr. 2943

Atemberaubend zuschauerfreundlich waren die zwei 4 X Cross-Wettkämpfe, an denen am vergangenen Wochenende in der Păltiniș Arena auf der Hohen Rinne insgesamt mehr als 70 Konkurrenten aus ganz Rumänien teilgenommen haben. Samstag waren beim Ski & Snowboard 4X Cross Skifahrer bzw. Snowboarder auf der Piste, am Sonntag die Mountainbiker beim MTB Winter 4X Cross. Letztgenannter Wettkampf war ein Novum für den Skiort. Erstmals starteten MTB-Fahrer auf der gleichen Piste wie die Skifahrer und Snowboarder. Also auf Schnee.

Bei besten Wettkampfbedingungen – Sonne und angenehmen Außentemperaturen – zeigten die Konkurrentinnen und Konkurrenten ihr Können. Das technische Niveau der Teilnehmenden war hoch und dementsprechend blieb es bis zuletzt spannend, wer es am schnellsten und besten schafft, die verschiedenen Herausforderungen auf der kurzen Abfahrstrecke (200 Meter) – Schanzen, Kurven, Absätzen, Senken, Verjüngungen – zu bewältigen. Bei beiden Wettkämpfen befanden sich jeweils vier Fahrer gleichzeitig im Rennen, von denen sich jeweils die beiden besten für die nächste Runde qualifizieren. Gefahren wird, bis die besten vier für das große Finale bekannt sind. Diese fahren dann um den Sieg. Dabei gab es sehr kurze Rennen, die meist nur wenige Minuten, manchmal gar nur 30 Sekunden dauerten.

Die Besten beim Ski & Snowboard 4X Cross waren: Snowboard. Frauen: 1. Kinga Zayzon, 2. Roxana Bartlett, 3. Daria Duruian; Männer: 1. Ciprian Popescu, 2. Martin Freinademetz, 3. David Barna; Ski. Frauen: 1. Alexa Cotârlea, 2. Anca Șerb; Männer: 1. Răzvan Stinghe, 2. Ștefan Mirescu, 3. Cristian Oprea Popa.

Auch am Sonntag, beim MTB Winter 4X Cross-Wettkampf, gab es gutes Wetter und die Teilnehmenden zeigten ihr Können auf der kurzen und spektakulären Abfahrtstrecke. Alle kamen gut zurecht. Auch die beiden Teilnehmerinnen, Maya Cojan aus Hermannstadt und Jessy Bos aus Zărnești. Bei den Jungs siegte Jason Bos aus Zărnești, gefolgt von Ovidiu Seicean aus Hermannstadt und Petre Popescu aus Piatra Neamț.

Es bleibt spannend in der Păltiniș Arena auf der Hohen Rinne. Sonntag, den 24. Januar, findet hier ein „Freestyle Open”- Wettkampf statt. Die Einschreibungen können bereits am 23. Januar gemacht werden. Die Wettkämpfe beginnen am 24. Januar um 10 Uhr, die Preisverleihung findet um 15 Uhr statt. Näheres unter https://paltinisarena.ro/

Beatrice UNGAR