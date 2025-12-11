Zwei Jahresabos zum Abschied

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2940

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des „Dr. Carl Wolff”-Vereins, die am Freitag der Vorwoche stattgefunden hat, wurde die Diakonin Petra Stöckmann-Kothen (links), die seit der 1994 erfolgten Eröffnung des „Dr. Carl Wolff”-Altenheims hier als Seelsorgerin gedient hat, verabschiedet. Sie zieht nach Deutschland zurück. Auf den Weg gab ihr Heimleiterin Ortrun Rhein je ein Jahresabonnement für die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien und für die Hermannstädter Zeitung, damit sie weiterhin bestens informiert bleibt, was in Hermannstadt und Rumänien los ist. In einer nächsten Ausgabe bringen wir ein Interview mit Diakonin Stöckmann-Kothen. Foto: Beatrice UNGAR