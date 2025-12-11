Weihnachtsbäckerei in Mediasch

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2940

Die Weihnachtsbäckerei der evangelischen Kirchengemeinde A. B. in Mediasch hat wieder 50 Kilogramm Mehl zu Lebkuchen verarbeitet. Der Pfarrkeller, ja das ganze Kirchenkastell, dufteten herrlich tagelang. Die Lebkuchen erfreuen viele Menschen durch den Verkauf beim Basar, und viele Kinder bei der Christbescherung, die nach dem Krippenspiel am Christbaum stattfindet. Pfarrer Gerhard Servatius-Depner freut sich: „Wie schön, dass sich jedes Jahr viele Frauen finden, die den schweren Teig mit Liebe kneten und Männer, die den Backofen im Pfarrkeller vorbereiten und heizen. Dafür sind wir sehr dankbar! Gesegnete Christfeiertage! Foto: Hildegard SERVATIUS-DEPNER