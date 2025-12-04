Ausgabe Nr. 2939
Die Exzellenzpreise 2025 des vor 30 Jahren gegründeten Rotary Clubs Hermannstadt gingen an: „Tiberiu Sanislau”-Preis für exakte Wissenschaften: 1. Preis und 10.000 Lei: Andrei Țiplic, 2. Preis: Ștefan Gusterițan, 3. Preis: Alexandru Sofonea; „Paul Philippi”-Preis für Geschichte: Darius Luca; Techniker der Zukunft: Ramona Căpruciu; „Nicolae Petria”-Stipendium für Wirtschaftswissenschaften: Elena Vespasiana Ciufu. Unser Bild: Zum Lehrer des Jahres gekürt wurde Giusseppe Bothar (links), Gründungsmitglied des Rotary Clubs Hermannstadt und langjähriger Leiter der Schule in Stolzenburg. Es gratulieren auf der Bühne des Thaliasaals der amtierende Präsident Ionuț Modrescu (Bildmitte) und Clubmitglied Cristina Prodan. Foto: Beatrice UNGAR