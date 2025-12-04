Auf die Piste, fertig, los!

Teile diesen Artikel

Eröffnung der Skisaison 2025/2026 in der Păltiniș Arena

Ausgabe Nr. 2939

Die erste Veranstaltung der Wintersaison 2025–2026 am letzten Freitag im Ski- und Snowboardkomplex Păltiniș Arena war ein echtes Spektakel mit Beteiligten aus dem ganzen Land. Der Parallel-Slalom zog Teilnehmer aus Eisenmarkt, Klausenburg, Szeklerburg, Kronstadt und Hermannstadt an. Es ist eine junge Disziplin, die erst seit der Saison 2010/11 Teil des FIS-Weltcups ist.

Während beim klassischen Slalom ein Skifahrer alleine gegen die Uhr startet und am Ende derjenige gewinnt, der nach zwei Läufen in Summe die schnellste Zeit gefahren ist, werden beim Parallel-Slalom zwei Strecken nebeneinander gesteckt und der Wettbewerb im K.o.-Format ausgetragen. Für die Zuschauer ist dieses Format besonders spannend, weil sie die Fahrer im direkten Duell sehen und nicht nur im Kampf gegen die Uhr.

Unter stabilem Himmel war die Atmosphäre am Freitag auf der Piste D genau so angeheizt. Vor allem das Finale war ein Moment von hoher Intensität: Valentin Popa gewann den Wettbewerb und lag nur vier Millisekunden vor Cristian Popa. Mit dem bloßen Auge war nicht zu erkennen, wer gewonnen hatte.

Sieger waren in folgenden Kategorien: Jungen 13-15 Jahre: Ștefan Cosma, Mädchen 13-15 Jahre: Hanna Tanko, Frauen über 16 Jahre: Renatta Müller (Klausenburg); Männer über 16 Jahre: Valentin Popa (Orlat).

Leider wechselte die stabile Wetterlage über Nacht zu Nebel und Regen mit Plusgraden. Darunter litt der ohnehin schon beanspruchte Schnee der konservierten Piste und es entstand ein zähflüssiger Sulzschnee. Trotz dieser widrigen Umstände fanden sich letzten Samstag Skieinsteiger mit Trainer, Familien und ein paar Geübte auf der Abfahrt wieder. Man kann nur hoffen, dass bald Schneefall und kältere Temperaturen die Hohe Rinne heimsuchen, Schneekanonen und Personal stehen dazu bereit.

Heute, am 5. Dezember, soll die Wettkampfsaison nämlich weitergehen. Ein Ski- und Snowboard-Jibbing-Wettbewerb ist geplant. Es werden mehrere Hindernisse wie eingesenkte Kisten oder Geländer auf der Piste installiert, sodass die Teilnehmer an diesen Tricks und Kunststücke vollbringen können. Das Programm umspannt den ganzen Tag von 10 bis 20 Uhr, wobei das Finale um 18 Uhr stattfindet.

Eine After-Party in der AprésSki Bar Păltiniș Arena ist auch geplant.

Mehr Informationen über dieses Event finden Sie unter: https://paltinisarena.ro/iarna/evenimente/sezon-2025-2026/eveniment/stire/arena-jib-get-united-party-2.html.

Max GALTER