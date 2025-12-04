Ausgabe Nr. 2939
„Advents- und Weihnachtslieder – einmal anders” – unter diesem Titel brachten Brita Falch Leutert (links am E-Klavier), Jürg Leutert (Bildmitte am Kontrabass) und Primo Salvati (Saxofon) am Freitag beim Mittagsgebet mit Musik und am Samstagabend schwungvoll und stimmungsvoll bekannte Lieder zu Gehör. Dabei stand die Improvisation im Mittelpunkt, wobei vor allem Jürg Leutert abwechselnd an der Sauer-Orgel oder an der Stolzenburger Orgel saß und Brita Falch Leutert das E-Klavier oder das Portativ erklingen ließ. Das Publikum wurde zum Mitsingen eingeladen und so erklangen u. a. „Mach hoch die Tür…”, „Es ist ein Ros entsprungen” oder die rumänische colindă „Steaua sus răsare”. Foto: Beatrice UNGAR