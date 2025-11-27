Neuer Kurator

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2938



Zum neuen Kurator der evangelischen Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt wählte die Gemeindevertretung am Sonntag Dr. Holger Lux (stehend). Er löst Ilse Philippi (3. v. l.) in dem Amt ab, die zu Beginn der Sitzung in bewährter Weise einen dokumentierten Einblick in ihre Amtszeit gegeben hatte. Desgleichen wurden vier Presbyter mit Mandatsdauer bis 2029 gewählt. Das sind Ilse Philippi, Wolfgang Guib, Cătălin Mureșan und Elisabeth Rusu-Auner. Sie gesellen sich nun zu den Presbyterinnen mit Mandatsdauer bis 2027: Anita Pavel, Erika Scherer und Christine Săvescu. Foto: Beatrice UNGAR