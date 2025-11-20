Laternenfeste 2025

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2937

Jedes Jahr am 11. November feiern die deutschen Kindergärten und Grundschulen das Martinsfest. Schon seit Wochen bastelten die Kinder in ihren Gruppen und Klassen an ihren Laternen, manche einfache runde Laternen, andere in Form von Tieren – Igel, Eulen und andere Tiere – die das Maskottchen der Klasse bezeichnen.

In Hermannstadt stellten auf dem Hof der „Onisifor Ghibu“-Schule Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse berühmte Szenen nach, wie z. B. der römische Soldat Martin seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilt.

Alle Schülerinnen, Schüler und Kinder der Großen Gruppe von dem Kindergarten Nr.28, zusammen mit ihren Brüdern, Eltern und Großeltern machten Fotos und Videos und verfolgten das Spiel aufmerksam. Nach dem Schauspiel teilten alle miteinander Brot und dann ging der Laternenumzug los. Während der Wanderung sangen die Kinder die klassischen Martinsfestlieder wie „Ich geh mit meiner Laterne“, „Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind” und „Laterne – Laterne“.

Auch die Schülerinnen und Schüler von der deutschen Abteilung der Schule Nr. 2 nahmen an einem Martinszug teil. 241 Schülern, gemeinsam mit 10 Lehrerinnen wanderten auf den Hammersdorfer Berg. Der Martinszug fand mit einem gemeinsamen Programm in der evangelischen Kirche in Hammersdorf seinen Abschluss.

Lukas STOIA-HELTMANN