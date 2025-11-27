Besinnliches für jeden Tag

Teile diesen Artikel

Adventskalender im Taschenbuchformat

Ausgabe Nr. 2938



Unter dem Titel „Sehnsucht und Hoffnung” hat der Schiller Verlag Bonn-Hermannstadt einen Adventskalender herausgegeben, der im Erasmus-Büchercafé und in der Schiller-Buchhandlung aufliegt.

Für jeden Tag des Wartens bietet das Büchlein einen kurzen Text von Hans Klein, der die besinnliche Stimmung der Zeit erfassen soll. Dazu gibt es ausgewählte Bildbeiträge von Friedrich Philippi. Die Texte stammen aus Kleins jährlichen Beiträgen, die er jeweils bei der Adventsfeier des DFDH vorgelesen hat. Die Abbildungen zeigen vornehmlich weihnachtliche Backkunst von Ilse Philippi und naturbezogene Fotografien. Der Band bietet täglich besinnliche Impulse für die Vorweihnachtszeit.

Max GALTER