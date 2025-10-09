Sibiu Opera Festival

Ausgabe Nr. 2931
„Libiamo, libiamo ne‘ lieti calici“, das bekannte Trinklied aus dem ersten Akt der Oper „La Traviata“ von Giuseppe Verdi war am Montag, dem 6. Oktober, im „Ion Besoiu“-Kulturzentrum in Hermannstadt im Rahmen der 24. Ausgabe des Sibiu Opera Festivals zu hören. Auf unserem Bild sind die Solisten Adorján Pataki als Alfredo (im schwarzen Frack) und Erika Miklósa als Violetta (im roten Kleid), sowie der Chor der Ungarischen Oper aus Klausenburg zu sehen. Das Opernfestival dauert noch bis zum 11. Oktober. Heute, am 10. Oktober, wird „Don Giovanni” von W.A. Mozart, um 19 Uhr, im Thaliasaal und morgen die Operette „Silvia” von Emmerich Kálmán, um 19 Uhr, im „Ion Besoiu“- Kulturzentrum gespielt.
Foto: Cynthia PINTER