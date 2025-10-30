„Hermannstadts Frauen”

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2934



Porträts von Frauen verschiedener Altersklassen und Berufe aus Hermannstadt zeigt die in Bukarest geborene Fotografin Mihaela Noroc (links außen) noch bis zum 6. November d. J. im Informationszentrum für Touristen im Rathaus am Großen Ring in Hermannstadt. Die Bilder sind Teil eines neuen Buchprojekts, „Rumäniens Frauen”. Noroc hat sich mit ihrem Fotoprojekt „Der Atlas der Schönheit” (der entsprechende Bildband ist in rumänischer, deutscher und englischer Sprache erschienen) einen Namen gemacht und lebt seit fünf Jahren mit Mann und Tochter in Hermannstadt. Foto: Beatrice UNGAR