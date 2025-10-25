25 Jahre danach

Teile diesen Artikel

Oldboys-Spiel FC Șoimii – FC Inter Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2934

25 Jahre nachdem die beiden Hermannstädter Fußballklubs FC Șoimii und FC Inter aufgelöst worden sind, fand am vergangenen Samstag, den 25. Oktober, im Voința-Stadion auf Kunstrasen ein Oldboys-Spiel bei Flutlicht statt. Es war die erste Begegnung der früheren Spieler der beiden Klubs.

Gespielt wurden zwei Halbzeiten je 30 Minuten. Gepfiffen hat der frühere FIFA-Schiedsrichter Aron Huzu. Die „dritte Halbzeit” wurde in dem Lokal „Carul cu flori” ausgetragen und dauerte etwas länger, ca. drei Stunden.

Die Begegnung der beiden Traditionsklubs aus Hermannstadt hatte Emil Bîrsan eingefädelt, der in seiner Fußballerkarriere für beide Klubs angetreten ist. Die Oldboys vom FC Șoimii hatten bisher immer jährlich Freundschaftsspiele mit Mannschaften aus der näheren oder weiteren Umgebung von Hermannstadt organisiert, u. a. gegen Nitramonia Făgăraș oder Aurul Brad.

Zusammen mit dem ehemaligen FC Inter-Spieler Florin Cotora lud Bîrsan mehr als 100 ehemalige Spieler dazu ein, gekommen sind Folgende: Vom FC Șoimii: Zoli Dangl, Marius Roman, Adi Voinea, Ilie „Tilihoi” Popa, Florin Szabo, Sebastian Radu, Constantin Cosma, Petre Ucidău, Mircea Rotar, Delin Drașoveanu, Marius Iacob, Ciprian Drăgoi, Pavel Mila, Darius Câmpean, Puiu Muscă, Nicu Florescu, Bogdan Beleț, Dan Dragoman, Nicu Văcar, Mircea Galață, Dorin Irod, Ion Gheorghe, Dan Curtean, Dan Moromete, Ovidiu Martin, Vali Popa, Adrian Bârză, Dan Călinescu, Emil Bârsan, Marin Barbu, Petre Purima, Dorian Ștefan, Vasile Șoaită, Teodor Bega, Traian Frățilă, Ioan „Negoro” Negru, Dan Colesniuc, Vasilică Armenean, Cornel Cașolțan, Ioan Banciu, Aron Huzu, Sorin Marcu, Bogdan Cherecheș, Dan Raica, Marius Stoica, Lucian Petre, Marian Bondrea, Ioan Corlaciu, Cristi Morariu und Uțu Bucșe.

Vom FC Inter: Marian Comăniciu, Adi Popa, Tinel Tolciu, Adrian Demian, Nicu Laurențiu, Ovidiu Maier, Mihail Majearu, Viorel Hizo, Jan Gavrilă, Adrian Blid, Adrian Holom, Florin Cotora, Lucian Cotora, Ovidiu Tâlvan, Victor Glăvan, Dorin Zotincă, Marian Mărgărit, Bogdan Bucur, Radu Niculescu, Petre Purima, Eugen Beza, Marius Szeghedi, Cornel Szeghedi und Sandu Boar.

Einige von ihnen haben seit 30, 40 oder gar 50 Jahren die Fußballschuhe an den Nagel gehängt.

Beatrice UNGAR