Eigenwillig und einfallsreich

Helmut Stürmer ist tot

„Ohne seine Vision hätte die Faust-Inszenierung nicht die gleiche Durchschlagskraft entwickelt”, erklärte Constantin Chiriac, der Intendant des Hermannstädter Radu Stanca-Nationaltheaters am Mittwoch, dem 22. Oktober, als er erfuhr, dass der Bühnenbildner und Kostümbildner Helmut Stürmer gestorben ist.

Die von Chiriac erwähnte Faust-Inszenierung wird seit 2007 bei ausverkauftem Saal gespielt und gastierte schon fast auf allen Kontinenten. Das Bühnenbild spielte und spielt dabei eine große Rolle. Diese Inszenierung ist nicht die einzige Zusammenarbeit zwischen dem eigenwilligen und einfallsreichen Helmut Stürmer, der 1942 in Temeswar geboren wurde, und dem Regisseur Silviu Purcărete am TNRS. Erwähnenswert sind auch c nach „1001 Nacht” (2001), „Așteptându-l pe Godot” (Warten auf Godot) von Samuel Beckett (2005) und „Lulu” von Frank Wedenkind (2008). Am Hermannstädter Theater feierte Helmut Stürmer 1968 sein Debüt und er hat hier auch das Bühnenbild für das Stück „Balul” (Regie Radu Alexandru Nica) entworfen.

Im Vorfeld des Jahres 2007, als Hermannstadt in Partnerschaft mit Luxemburg und der Großregion Europäische Kulturhauptstadt gewesen ist, hat Helmut Stürmer der Hermannstädter Zeitung seine Pläne für 2007 geschildert. Dabei verriet er, dass er immer davon geträumt habe die Architektur der Vergänglichkeit zu schaffen und sagte u .a.: „Es gibt kein Rezept für das perfekte Bühnenbild. Ich selbst habe schon mehr als 300 entworfen und befinde mich immer noch auf der Suche.”

Möge er in Frieden ruhen!

Beatrice UNGAR