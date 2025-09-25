Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2929



„Shana tova 5786!” wünschten sich die Hermannstädter und Mediascher Mitglieder und Sympathisanten der jüdischen Gemeinde Hermannstadt und ihre Gäste am Sonntagmittag, am Vortag des Beginns des Jüdischen Neuen Jahres – Rosh Hashana (auch Rosch ha-Schana) 5786 – bei einem geselligen Beisammensein im Gemeinderaum hinter der Synagoge. Dazu gehörten u. a. ein guter Schluck Rotwein aus Israel, Apfelscheiben in Honig getunkt, Salzgebäck und gegrillte oder panierte Hähnchenbrust. Zum Auftakt erläuterte der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Tiberiu Baruch (2. v. r., stehend) die Bedeutung dieses Festes sowie die damit verbundenen Essensvorschriften und las auf Rumänisch ein dazu passendes Gebet vor. Auch weitere Anwesende berichteten ergänzend dazu aus ihren Erfahrungen und Erlebnissen in Bezug auf dieses Fest.

Text und Foto: Beatrice UNGAR