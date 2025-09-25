Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2929



Wohltätigkeitsbasar

Hermannstadt. – Einen dritten Wohltätigkeitsbasar zugunsten des Kinderhospizes des „Dr. Carl Wolff”-Vereins organisiert das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) am Samstag, den 11. Oktober, zwischen 10 und 15 Uhr im Spiegelsaal des DFDH.

Sachspenden können im Sekretariat des DFDH von Montag bis Freitag, zwischen 9 und 14 Uhr abgegeben werden. (BU)

24. Opernfestival in Hermannstadt

Hermannstadt. – Die 24. Auflage des Sibiu Opera Festivals findet vom 27. September bis zum 11. Oktober in Hermannstadt statt. Veranstalter ist die Hermannstädter Staatsphilharmonie mit finanzieller Unterstützung seitens des Hermannstädter Bürgermeisteramtes und des Hermannstädter Kreisrats. Vom 27. bis 29. September gibt es unter dem Motto „Take an Opera Break” an verschiedenen Orten in der Stadt kurze Darbietungen junger Opernsängerinnen und -sänger. Das erste Konzert findet am Sonntag, den 28. September, 19.30 Uhr, in der römisch-katholischen Stadtpfarrkirche statt. Im Thaliasaal gibt es jeweils ab 19 Uhr folgende Veranstaltungen: Donnerstag, den 2. Oktober, die Operngala, das Teatro Goldoni aus Livorno Italien bietet am Dienstag, den 7. Oktober, „Tragedie de Carmen” und am Mittwoch, den 8. Oktober „Cavalleria Rusticana”. Am Freitag, den 10. Oktober, bietet der Chor der Oper aus Parma/Italien Mozarts „Don Giovanni”.

Im Ion Besoiu-Kulturzentrum werden jeweils ab 19 Uhr zwei Opern und eine Operette aufgeführt. Sonntag, den 5. Oktober, „Don Pasquale” von Gaetano Donizetti (Nationales Opern- und Operettentheater „Nae Leonard” Galați), am 6. Oktober „La Traviata” von Giuseppe Verdi (Ungarische Oper Klausenburg) und am 11. Oktober „Silvia” von Emmerich Kálmán (Rumänische Nationaloper Temeswar). B. U.

Ökotourismus-Messe am Großen Ring

Hermannstadt. – Eine Ökotourismus-Messe findet vom 25. bis 28. September auf dem Großen Ring und im Schatzkästlein (Casa Artelor) am Kleinen Ring statt.

Eröffnet wird die Messe am Donnerstag, dem 25. September, ab 10 Uhr am Großen Ring. Die Stände der Aussteller am Großen Ring sind von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Ebenda werden unterschiedliche Werkstätten für Groß und Klein angeboten.

Am Samstag, den 27. September, um 16 Uhr, findet am Großen Ring ein Offenes Gespräch zum Thema „Wanderungen im ländlichen Bereich Rumäniens“ mit dem Gründer und Betreiber des Wanderwegs Via Transilvanica Tiberiu Ușeriu und dem Generaldirektor des ASTRA-Museums Ciprian Ștefan statt. (RS)

Revuetheater

Hermannstadt. – Das Revuetheaterstück „E vremea să ne întâlnim!” (Es ist an der Zeit, uns zu treffen!) mit den Schauspielern Vasile Muraru und Valentina Fătu und dem Schlager-Sänger Gabriel Dorobanțu wird heute, 19 Uhr, im Thaliasaal aufgeführt. Karten (85-107 Lei) unter iabilet.ro. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert am Freitag, den 26. September, 12 Uhr, und am Samstag, den 27. September, 19 Uhr, ein internationales Quartett. (BU)

Mediascher Orgelsommer

Mediasch. – Im Rahmen des Mediascher Orgelsommers konzertiert in der evangelischen Margarethenkirche am Montag, den 29. September, 19 Uhr, das Duo CellAr – Julia Willeitner (Cello, Deutschland) und Danielo Cabaluy (Gitarre, Chile) – mit Brita Falch Leutert und Jürgen Leutert (Orgel). (BU)

Oktoberfest Boutique

Mediasch. – Ein „Oktoberfest Boutique” findet vom 26. bis 28. September auf dem Platz vor dem Trompeterturm des Kirchenkastells (Piaţa Castelului) statt. Programm: Freitag: 18-23 Uhr; Samstag 16-24 Uhr, Sonntag 18-23 Uhr. (RS)

Transilvanian Brunch

Trappold/Apold. – Der nächste „Transilvanian Brunch” mit Lokalprodukten findet am Samstag, dem 27. September, in Trappold/Apold, statt. Näheres und Buchung unter mytransylvania.ro. (RS)

Wohltätigkeitsveranstaltung

Hermannstadt. – Die Wohltätigkeitsveranstaltung „Star pentru o zi! ” (Star für einen Tag), bei der Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, sich künstlerisch auszudrücken, findet am Samstag, dem 27. September, 16 Uhr im Thaliasaal statt. Ehrengast ist der Künstler „The Urs” aus der Republik Moldova. Karten unter iabilet.ro (55 Lei für Erwachsene, 30 Lei für Kinder). (RS)

„Non-Stop Theater”-Festival

Hermannstadt. – Die 15. Auflage des „Non-Stop Theater”-Festivals findet nach einer einjährigen Pause vom 27. bis 28. September statt, mit einem Prolog am 26. September. Spielorte sind: Gong-Theater, Bis-Garten, ATU Toys, Atrium Café, Kleinen Ring, Astra-Bibliothek. Karten kann man online auf www.iabilet.ro bzw. bei der Abendkassa kaufen. Das Programm ist unter www.bisteatru.ro zu finden. (RS)

Theater im Habitus

Hermannstadt. – Das Theaterstück „Greutatea unui corp” (Die Schwere eines Körpers), Regie Mariana Cămărășan, wird am Sonntag, dem 28. September, 17 Uhr, im Habitus-Zentrum gezeigt. (RS)

Theater mit Studierenden

Hermannstadt. – Das Theaterstück „Blockpost” führen Studierende der West-Universität Temeswar am Freitag, dem 3. Oktober, 19 Uhr, im Gong-Theater auf. Das Stück ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet und ist ukrainisch übertitelt. Der Eintritt ist frei, Reservierungen unter https://www.iabilet.ro. (RS)

Altar im Konzert

Hermannstadt. – Die Rockband Altar konzertiert am Freitag, dem 3. Oktober, 20 Uhr im Rock’n Bike-Club. Die Karten kosten 60 Lei und können an der Abendkassa gekauft werden. (RS)

Kerzenschein-Konzert

Hermannstadt. – Ein Kerzenschein-Konzert findet am Freitag, dem 3. Oktober, ab 21 Uhr, im Ion Besoiu-Kulturzentrum statt. Karten (ab 130 Lei) unter feverup.com. (RS)

Musikfestival

Hermannstadt. – Die 4. Ausgabe des Festivals „Erich Bergel & Dorothy Kitchen“ findet vom 7. bis 10. Oktober unter dem Motto „Heritage Reimagined“ statt. Das Festival wird von Musica Coloris Association in Zusammenarbeit mit der Erich Bergel & Dorothy Kitchen Foundation und mit finanzieller Unterstützung des Hermannstädter Bürgermeisteramtes organisiert. Der Eintritt ist frei, die Anzahl der Plätze ist beschränkt. Das Programm ist unter https://bergelkit chenfestival.com/ zu finden. (RS)

Steuern bis zum 30. September bezahlen

Hermannstadt. – Bis zum 30. September können die Hermannstädter ihre Steuern für ihre Häuser, Grundstücke und Pkws bezahlen, danach wird ab dem 1. Oktober ein Säumniszuschlag von 1 Prozent/Monat des fälligen Betrags berechnet.

Zahlen kann man online bzw. an den Schaltern. Online: auf der E-Verwaltungsplattform (https://e-administratie.sibiu.ro); auf der App e-Primăria Sibiu, Express Payment ohne Authentifizierung auf www.si biu.ro (der Strichcode des jährlichen Steuerbescheids ist erforderlich); per Zahlungsauftrag (Internetbanking; Empfänger: MUNICIPIUL SIBIU, Steueridentifikationsnummer: 4270740 (IBAN-Konten: https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/conturi_iban); auf der Plattform ghiseul.ro. An Schaltern: rund um die Uhr beim digitalen Schalter des Bürgermeisteramtes am Großen Ring (Eingang vom Kleinen Ring aus); bei den Schaltern der Finanzbehörde in der Turismului-Straße bzw. in der Samuel-Brukenthal-Straße (Programm: https://sibiu.ro/primaria/serviciu/183); bei den SelfPay-Automaten; bei BRD; bei den Postämtern.

Seit Beginn des Jahres wurden rund 156 Millionen Lei von Privatpersonen und Unternehmen eingezogen. Bei den Privatpersonen wurden bereits 80 Prozent der bis Ende des laufenden Jahres zu zahlenden Summe eingezogen, während bei den Rechtspersonen 70 Prozent der anstehenden Abgaben bezahlt wurden, meldet das Hermannstädter Bürgermeisteramt. (RS)

Doppelte Vernissage in Gundelsheim

Gundelsheim. – Zwei Ausstellungen, der neue Dauerausstellungsbereich zum Weinbau in Siebenbürgen und die dazu passende Sonderausstellung „‚Bruder mein, schenk frisch ein, lass uns alle lustig sein!‘ – Keramik und Ritual“ werden am Donnerstag, den 2. Oktober im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim eröffnet.

Nach der Eröffnungsfeier folgt ein Rundgang durch die Ausstellungen mit Dr. Irmgard Sedler, Vorsitzende des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim e. V. und Kuratorin der Sonderausstellung, sowie Museumsleiter Dr. Markus Lörz, Kurator des neuen Dauerausstellungsbereichs.

Der neue Dauerausstellungsbereich gibt einen Einblick in die über 800-jährige Weinbautradition Siebenbürgens, die die Region im heutigen Rumänien mit der Weinbaugemeinde Gundelsheim verbindet. Aufgrund der großen Bedeutung des Themas für Siebenbürgen werden in diesem neuen Ausstellungsraum verschiedene Aspekte des Weinanbaus und Weingenusses über die Jahrhunderte und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.

Passend hierzu präsentiert die Sonderausstellung bis zum 22. Februar 2026 besondere Töpferwaren, mit denen Bräuche und Rituale innerhalb der Gemeinschaft, etwa der Zünfte, der Nachbar- und Bruderschaften, verknüpft sind.

Näheres unter www.siebenbuergisches-museum.de. (BU)

,,Rolf-Bossert“-Gedächtnispreis 2026

Der „Rolf-Bossert“-Gedächtnispreis wird bereits zum 7. Mal ausgeschrieben. Er wird für 2026 erneut in Form eines Wettbewerbs vergeben. Der Preis würdigt sieben eingereichte Gedichte mit hohem künstlerischem Anspruch. Die Zuordnung zur Gattung Lyrik muss dabei deutlich erkennbar sein. Es können bis zum 21. Dezember 2025 sieben bisher nicht veröffentlichte selbstverfasste deutschsprachige Gedichte eingesandt werden.

Eine sechsköpfige Jury bestimmt aus allen Einsendungen den mit 2.000 Euro dotierten Preisträger. Die Entscheidung der Jury ist nicht anfechtbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Benachrichtigt über das Ergebnis des Wettbewerbs wird persönlich nur der Preisträger/die Preisträgerin, die anderen TeilnehmerInnen können das Ergebnis aus der Presse (Siebenbürgische Zeitung, Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien und Hermannstädter Zeitung) Ende Januar 2026 erfahren.

Die Bewertung erfolgt anonymisiert (unbedingt erforderlich!) wie folgt: die Bewerbungstexte sind – unter Angabe von zwei Großbuchstaben gefolgt von einer vierstelligen Kennziffer vor jedem Titel – im Word-Format, in einer einzigen Datei, unter diesem Kennwort zu richten, an: contact@erwinjoseftigla.ro oder erwinjoseftigla@yahoo.com. Unter demselben Code soll auch eine Kurzvita, ebenfalls im Word-Format – separate Datei, mit den Kontaktdaten eingereicht werden.

Eine Jury, bestehend aus Dietrich Machmer (Preisträger für das Jahr 2024, als Vorsitzender), Dr. Waldemar Fromm, Katharina Kilzer, Hellmut Seiler, Dr. Olivia Spiridon, Barbara Zeizinger sowie dem nicht stimmberechtigten Sekretär der Jury, Erwin Josef Ţigla, befindet über den Preisträger.

Die Vergabe erfolgt – unter Vorbehalt – im Rahmen der XXXVI. Auflage der Deutschen Literaturtage (26. – 29. März 2026) in Reschitza / Rumänien, der Geburtsstadt von Rolf Bossert. Die Preisträgerin/der Preisträger sollte grundsätzlich mit ihrer/seiner Anwesenheit bei der Preisverleihung einverstanden sein.

Der Preis wird gefördert vom Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen, dem Kulturwerk der Banater Schwaben München und der Landsmannschaft der Banater Schwaben München. Das Sekretariat der Gedächtnispreis-Vergabe liegt beim Kultur- und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ und beim Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen in Reschitza / Rumänien. Dem von Gedächtnispreis-Initiator Hellmut Seiler gegründeten und betreuten Freundes- und Förderkreis gehören mittlerweile 77 Personen an.