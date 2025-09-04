Bombenatmosphäre bei „Focus In The Park“

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2926



Adrian Despot von der Rockband „Vița de Vie“ brachte am Samstagabend das Publikum im Erlenpark zum Tanzen und Singen. Für ausgelassene Stimmung sorgten außerdem u. a. die Musiker Akua Naru, John Newman, „Șuie Paparude”, „Fanfare Ciocărlia” und „Carla’s Dreams“. Mit Imbisswagen und Getränkeständen wurde für das leibliche Wohl gesorgt, ein am Boden verankerter Heißluftballon hob einige waghalsige Festivalbesucher in die Lüfte und für Kinder gab es auch einen Spielplatz. Die 12. Ausgabe von „Focus In The Park“ fand vom 28.-31. August im Erlenpark statt. Foto: Cynthia PINTER