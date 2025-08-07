Teile diesen Artikel

Das 35. Sachsentreffen findet am 19. und 20. September in Zeiden/Codlea statt

Ausgabe Nr. 2923

Unter dem Motto „Freiheit macht den Unterschied” findet in Zeiden/Codlea am 19. und 20. September d. J. das 35. Sachsentreffen statt. Veranstalter sind das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen, das Demokratisches Forum der Deutschen im Kreis Kronstadt und das Ortsforum Zeiden, die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien und die evangelische Kirchengemeinde Zeiden, die Zeidner Nachbarschaft und das Bürgermeisteramt Zeiden.

Eröffnet wird die Veranstaltung am Freitag, den 19. September, 17 Uhr, im Kulturhaus mit einer Gesprächsrunde zum Tanztheater „Gleis 3“ mit Heike Schuster (Choreographin), Hannelore Baier (Historikerin), Christiane Böhm (ifa-Kulturmanagerin, Moderation) und einem Vortrag von Rainer Lehni (Nachbarvater der Zeidner Nachbarschaft) über den Zeidner Flugpionier Albert Ziegler (1888-1946). Ab 19 Uhr gibt es eine Führung im Zeidner Museum und ab ab 19.30 Uhr ist eine Tanzunterhaltung mit der Zinphony-Band und dem Trio Saxones plus angesagt.

Am Samstag, den 20. September, sind ab 9 Uhr Stände auf dem Marktplatz aufgestellt, ab 9.30 Uhr wird ein Kinderprogramm im Gemeinderaum in der Kirchenburg geboten. Um 10 Uhr findet der Gottesdienst in der evangelischen Kirche statt. Der Aufmarsch der Trachtengruppen findet um 11.30 Uhr statt, anschließend treten sie auf der Bühne neben der Kirchenburg auf.

In der Festveranstaltung ab 13.30 Uhr findet eine Podiumsdiskussion zum Motto des Sachsentreffens, „Freiheit macht den Unterschied“, statt sowie die Verleihung der Honterusmedaille an Dr. Harald Roth (Direktor des Deutschen Kulturforum östliches Europa). Ebenda halten Dr. Harald Roth und Unterstaatssekretär Thomas Șindilariu den Vortrag „Alternative Wahrheiten: 800 Jahre Deutschordensstaat Großkumanien“. Um 15.30 Uhr präsentiert Eduard Schneider seinen Dokumentarfilm „Das Große Sachsentreffen 2024“. Im Kulturhaus bietet um 16.30 Uhr die Theatergruppe Geretsried das Stück „Droa Fronjderkniecht“ von Hans Lienert, Kulturhaus. Ab 17 Uhr gibt es eine Wanderung zum Schulfest.

Ein Treffen der siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzgruppen aus Siebenbürgen findet zeitgleich mit dem Sachsentreffen in Zeiden statt.

Für die Fahrt zum Sachsentreffen stellt das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt am Samstag, den, 20. September einen Bus zur Verfügung. Abfahrt ist um 7.30 Uhr auf dem Parkplatz am Thaliasaal, Rückfahrt aus Zeiden 18 Uhr. Anmeldungen im Sekretariat des DFDH bei Frau Anita Pavel zwischen 8 und 14 Uhr.