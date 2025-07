Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2920



Botschafterin Angela Ganninger (rechts) hat am 8. Juli d. J., ihr von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnetes Beglaubigungsschreiben an Staatspräsident Nicuşor Dan übergeben und damit ihr Amt als neue Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien offiziell angetreten. Bei diesem Anlass unterstrich die Botschafterin das große deutsche Interesse daran, die exzellente bilaterale Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien in sämtlichen Bereichen von gemeinsamem Interesse fortzuführen und zu vertiefen. Botschafterin Angela Ganninger sagte u. a.: „Rumänien und Deutschland pflegen eine vielfältige und vertrauensvolle Partnerschaft. Gemeinsam arbeiten wir an einem geeinten und sicheren Europa. Als Botschafterin möchte ich gemeinsam mit den rumänischen Partnerinnen und Partnern die enge Kooperation zwischen Deutschland und Rumänien weiter vertiefen. Ich freue mich darauf, die vielfältige Kultur, Natur und Gesellschaft dieses spannenden und schönen Landes in den nächsten Jahren kennenzulernen.“ Text und Foto: Deutsche Botschaft Bukarest