Geselliges Feiern am Mühlbach

Gute Stimmung beim dritten Waldgottesdienst in Petersorf

Ausgabe Nr. 2919

„Wir wollen an einem schönen Ort zusammenkommen und unsere Traditionen feiern.“ So beschrieb der Initiator und Organisator Rolf Pfaff die Idee hinter dem Petersdorfer Waldgottesdient, der nun schon zum dritten Mal von den evangelischen Kirchengemeinden Petersdorf und Mühlbach veranstaltet wurde, und sich auch dieses Jahr wieder größter Beliebtheit erfreute. Im Park mit der Quelle (rumänisch: Parcul Zăvoi) fanden sich am Sonntag, dem 6. Juli, um die 250 Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Kirchenbezirk Mühlbach und darüber hinaus zum geselligen Zusammenkommen ein.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer Predigt, organisiert und geleitet vom Mühlbacher Ortspfarrer Alfred Dahinten. Beim Gottesdienst stand die Liebe im Vordergrund und wenn die Liebe gelebt werde, dann sei das ein Grund zum Feiern und zum gemeinsamen Speisen, so Pfarrer Dahinten.

Während das Essen von fleißigen Helferinnen und Helfern vorbereitet wurde und am selbstgebauten Grillmobil von Organisator Pfaff brutzelte, bestaunte das Publikum die traditionell siebenbürgisch-sächsischen Tänze von den Mitgliedern der Volkstanzgruppe Mühlbach. Angeleitet wurden die zwei Gruppen in klassischer Tracht dabei von Pfarrfrau Anamaria Dahinten. Das Publikum bedankte sich mit ausgiebigem Applaus, bevor die Blasmusikkapelle Petersdorf traditionelle Lieder, wie das Siebenbürgenlied, zum Besten gab.

Anschließend wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Neben Getränken gab es Mici und anderes Fleisch vom Grill für die Besucherinnen und Besucher. Dazu noch ein Kartoffelsalat und schon waren alle wieder zum Tanzen aufgelegt. So füllte sich die Tanzfläche unter den Bäumen, während das Trio Saxones deutschen Schlager performte. Gesungen wurden die Lieder von Alfred Dahinten, seinem Pfarrerskollegen Dietrich Galter aus Neppendorf und von Alexandra Pamfilie.

Den Ausklang der Feierlichkeiten genossen die Besucherinnen und Besucher noch mit Gesprächen bei Kaffee und Kuchen, während die Kinder Abkühlung im Mühlbach suchten.

Organisator Rolf Pfaff zeigte sich erfreut über das Fest und die Besucheranzahl und bedankte sich bei den vielen helfenden Händen aus Petersdorf und Mühlbach. „Wir haben am Tag vor dem Fest sogar noch eine Nachtschicht einlegen müssen, da wir nicht mit so vielen Besuchern gerechnet hatten.“ Eine erfreuliche Bilanz vom Waldgottesdient in Petersdorf, bei dem sich viele Gäste schon auf das nächste Jahr freuen.

Tobias JARITZ