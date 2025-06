Zehn von dreizehn

Teile diesen Artikel

40. Ordinationsjubiläum evangelischer Pfarrer

Ausgabe Nr. 2917

In den Ordinationsprotokollen hieß es 1985: „Der inneren Berufung durch Gott zur Verkündigung des Evangeliums (vocatio interna) wird durch die Berufung der Kirche (vocatio externa) bestätigt und befähigt zum Dienst als Pfarrer”. Es folgt der jeweilige Namen der 13 ordinierten Pfarrer der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien. Vom 19. bis 22. Juni feierten zehn von den dreizehn in Hermannstadt ihr 40. Ordinationsjubiläum.

Pfarrer Dietmar Auner berichtete für die Hermannstädter Zeitung Folgendes: „Wir haben uns in der Studentenzeit sehr oft zum geselligen Beisammensein, aber auch theologischem Austausch privat getroffen. Im Vikariat haben wir uns monatlich besucht, um die Kirchengemeinden und Verhältnisse vor Ort kennenzulernen. Das hat unsere Freundschaft vertieft. Die meisten waren inzwischen verheiratet und die Kinderzahl wuchs. Die Tradition unserer Treffen wurde auch in der ersten Gemeinde einmal pro Jahr weiter geführt. Es war ein inneres Bedürfnis in gesellschaftlich und politisch schwierigen Zeiten. Unsere Kinder freuten sich auf unsere Treffen, die bald wie eine Familienfreizeit geplant wurden. Nach der Wende und der Auswanderung eines großen Teils der Gemeindeglieder durften viele der Pfarrbrüder den Dienst der Verkündigung in Österreich oder Deutschland weiterführen. Es war für alle, auch für die in der Heimat, ein Neuanfang. Das Bedürfnis, sich zu besuchen und auszutauschen, blieb. Ebenso die Tradition der Treffen, die zweijährlich stattfanden. Das 25. Ordinationsjubiläum wurde 2010 in Hermannstadt zusammen mit unseren Professoren und Bischof Klein gefeiert. Dankbarkeit war der Grundtenor dieser Begegnung. Das 40. Jubiläum der Ordination hat uns wieder in Hermannstadt zusammen geführt.

Das Wiedersehen mit Altbischof Christoph Klein im Dr. Carl-Wolff-Heim war herzlich. Der Dankgottesdienst in der Stadtpfarrkirche mit Pfr. Hans-Georg Junesch und Prof. Hans Klein bleibt in guter Erinnerung”.