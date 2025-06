Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2917

Kronenfest am 29. Juni in Kerz

Kerz/Cârța. – Das traditionelle Kronenfest in Kerz, das der Kirchenbezirk Hermannstadt der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien in Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) und der evangelischen Kirchengemeinde Kerz als Bezirksgemeindefest veranstaltet, findet am Sonntag, den 29. Juni, dem Peter-und-Pauls-Tag, in Kerz statt.

Im Mittelpunkt der wichtigsten Begegnungsveranstaltung der Siebenbürger Sachsen aus dem Kreis Hermannstadt stehen der Gottesdienst um 12 Uhr und der Umzug mit den Tanzgruppen und der Neppendorfer Blaskapelle sowie allen Teilnehmenden ab 14 Uhr.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen führen die Tanzgruppe der Brukenthalschule und die Lehrerinnentanzgruppe siebenbürgisch-sächsische Volkstänze auf. Auch in diesem Jahr beteiligt sich eine Tanzgruppe der Kinder und der Jugendlichen aus Kerz an der Gestaltung des Kulturprogramms.

Das DFDH bietet Interessierten eine Busfahrt zum Kronenfest an. Abfahrt 9 Uhr vom Parkplatz Thaliasaal. Anmeldungen beim Sekretariat des DFDH unter 0269-21.54.17. (BU)

Neue Regierung vereidigt

Bukarest. – Die neue Regierung Rumäniens wurde am Montag vereidigt, nachdem alle pro-europäischen im Parlament vertretenen Parteien – die Sozialdemokratische Partei (PSD), die Nationalliberale Partei (PNL), die Union Rettet Rumänien (USR), der Ungarnverband (UDMR) – und die Fraktion der nationalen Minderheiten einen politischen Vertrag über ihre Zusammenarbeit in der Regierung unterzeichnet hatten und das Plenum des Rumänischen Parlaments die neue Regierung bestätigt hatte.

Zuvor hatte Staatspräsident Nicușor Dan den Senatspräsidenten und vormaligen ad interim Staatspräsidenten Ilie Bolojan (PNL) zum Premierminister ernannt und somit mit der Regierungsbildung beauftragt. In der neuen Regierung gibt es fünf stellvertretende Premierminister – Marian Neacșu (PSD), Cătălin Predoiu (PNL, der zugleich auch Innenminister bleibt), Ionuț Moșteanu (USR, der Verteidigungsminister ist), Tanczos Barna (UDMR) und Dragoș Anastasiu (unabhängig). Bolojan wird allerdings nur bis April 2027 das Amt des Premierministers innehaben, von April 2027 bis Dezember 2028, wenn die Parlamentswahlen stattfinden werden, soll ein Vertreter der PSD dieses Amt übernehmen. In der neuen Regierung hat die PSD 6 Ministerposten, die PNL 4, die USR 4, der Ungarnverband 2. (BU)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertieren am Freitag, den 27. Juni, 12 Uhr, Brita Falch Leutert und Jürg Leutert (Orgel/Klavier) und am Samstag, den 28. Juni, 19 Uhr, Maria-Luisa und Eduard Antal (Orgel). (BU)

Flux Summer Challenge

Hermannstadt. – Der Wettbewerb für Calisthenics & Street Workout findet am Samstag, dem 28. Juni, ab 9 Uhr im Erlenpark statt. Einschreibungen unter https://forms.gle/HSM4jdTTeF3C2L9d6. Näheres auf Facebook („Flux Summer Challenge 2025”). (RS)

Märchenwerkstatt

Hermannstadt. – Eine Märchenwerkstatt findet am Samstag, dem 28. Juni, ab 11.30 Uhr in der Humanitas-Buchhandlung statt. im Mittelpunkt stehen die beliebtesten Kinderbücher bei Bookfest 2025. Es sprechen Liana Alexandru, Radu Vancu und Mircea Dragu. (RS)

Schicke Fahrräder

Hermannstadt. – Die Aktion „Schicke Fahrräder” (Biciclete Cochete) findet dieses Jahr am Samstag, dem 28. Juni, statt. Eingeladen sind Radfahrerinnen und Radfahrer rumänische Trachtenblusen anzuziehen, die Fahrräder zu schmücken und zusammen ins Freilichtmuseum zu fahren. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr der Jugendpark, Abfahrt ist um 16 Uhr und Ankunft im Museum um 17 Uhr, wo die Teilnehmer mit Krapfen und Musik erwartet werden. (RS)

Lesung im Erasmus

Hermannstadt. – Unter dem Titel „Geschichten neben der Bühne. Meine Erlebnisse mit Schauspielern des deutschen Staatstheaters Hermannstadt” steht die Lesung von Wolfgang (Wolfito) Klein am Samstag, den 28. Juni, 17 Uhr, im Erasmus-Büchercafé, die musikalisch begleitet wird von Denise & Andrei. (BU)

Kostenlose Führungen

Hermannstadt. – Kostenlose Führungen für Gruppen bietet das Naturhistorische Museum vom 2. bis 31. Juli von Mittwoch bis Freitag täglich an. Das Museum feiert in diesem Jahr sein 130. Gründungsjubiläum durch den Siebenbürgischen Verein für Naturwissenschaften. Feierlich eröffnet wurde das Museum am 12. Mai 1895. Zum Jubiläum sind auch weitere Aktivitäten geplant. Am 30. Juni: Eine Reise in die Welt der Insekten; 7.-11. Juli: Auf den Spuren der Tiere (PowerPoint-Präsentation, interaktive Spiele); Juni bis Juli, von Mittwoch bis Sonntag: Auf Schatzsuche in den Ausstellungsräumen des Museums. Anmeldungen unter 0269-43.65.45. (BU)

Zwei Ausstellungen

Hermannstadt. – Das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt organisiert zwei Ausstellungen, die bis zum 1. August zu sehen sind. „Ich sehe dich / I see you” ist eine Neuinterpretation des Tors des Hermannstädter Benefizmarathons im Innenhof des Kulturzentrums, das von der Illustratorin Tuan Nini gestaltet wurde. Die Ausstellung „A Fountain of Hate and Stupidity” (Eine Quelle des Hasses und der Dummheit) mit Werken von George Roșu kann in der RAFT-Galerie gesehen werden, George Roșu arbeitet an der Schnittstelle zwischen Text und Bild – mit einem bewusst unausgewogenen Verhältnis zugunsten des geschriebenen Wortes. (RS)

Hungarikum-Tage

Hermannstadt. – Die 16. Auflage der Hungarikum-Tage findet im Astra-Freilichtmuseum vom 4. bis 6. Juli statt. Ausstellungen, Konzerte, ein Handwerkermarkt und ein Kochwettbewerb sind an diesen 3 Tagen geplant. Der Markt findet ebenfalls im Freilichtmuseum statt und ist Freitag und Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Näheres unter www.szeben.ro. (RS)

Marathon-Einschreibungen

Hermannstadt. – Der Bergmarathonlauf „Cindrel În Alergare” findet am 26. Juli auf der Hohen Rinne statt. Informationen und Einschreibungen unter https://www.inaler gare.ro/.

Wanderung mit Picknick

Birthälm/Biertan. – Eine Wanderung mit Picknick von Birthälm nach Tobsdorf/Dupuș findet im Rahmen des Heritage Run-Laufes am Samstag, den 28. Juni, unter der Führung von Ioana Părtrășcoiu statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Marktplatz. Die Teilnahme setzt eine Spende von 5 Euro/Erwachsener voraus. Der Erlös geht an die Stiftung Kirchenburgen für die Restaurierung des Daches der Tobsdorfer evangelischen Kirche. Näheres unter booking.my transylvania.ro/event/VWENyj1dXexob dR/drumetie-cu-picnic (BU)

Mediascher Orgelsommer

Mediasch. – Im Rahmen der Konzertreihe Mediascher Orgelsommer konzertiert am Montag, den 30. Juni, 19 Uhr, in der evangelischen Margarethenkirche im Kirchenkastell Zsombor Tóth-Vajna (Orgel/Budapest). Infos: www.turrepitz/orgelsommer. (BU)

Freier Eintritt

Hermannstadt. – Alle Hermannstädter haben am Donnerstag, dem 3. Juli, freien Eintritt im Brukenthalpalais, im Geschichtsmuseum und im Naturwissenschaftlichen Museum. Das August von Spiess-Jagdwaffen-, das Trophäen- und das Apothekenmuseum können nur mit Anmeldung besucht werden. Interessierte müssen Ausweis oder Geburtsurkunde vorweisen. (RS)

Rabentanz 2025

Rothberg/Roșia. – Die 13. Auflage der „Dansul Corbilor“ (Rabentanz) genannten traditionellen Abschlussfeier der Musikschule des Elijah-Sozialvereins findet am Freitag, den 4. Juli, 18 Uhr, im Kulturheim in Rothberg statt. Über 60 vom Verein betreute Kinder zeigen ihr Bestes. Es treten Volksmusik-, Roma-Musik-, Balkanmusik- oder Jazzmusikensembles auf. Der Eintritt ist frei. (WF)

80 Prozent haben das Abitur geschafft

Hermannstadt. – Die besten Ergebnisse bei den diesjährigen Bakkalaureat-Prüfungen erzielten im Kreis Hermannstadt die Abiturienten des Technologischen Lyzeums „Stănescu Valerian” aus Großprobstdorf/Târnava mit 100 Prozent. An zweiter Stelle ist das Samuel von Brukenthal-Gymnasium mit 99,05 Prozent gefolgt von dem Octavian Goga-Lyzeum (98,85 Prozent). Die besten Mittelnoten – 9,86 – erzielten zwei Brukenthalschüler: Raluca Horhat und Cătălin Pintea. Beide streben ein Medizinstudium an.

Insgesamt haben im Kreis Hermannstadt 80 Prozent der Abiturienten die Prüfung bestanden. 2024 waren es 3,1 Prozent mehr (83,3 Prozent), 2023 hatten weniger Abiturienten die Prüfung geschafft, 77,5 Prozent.

Landesweit waren es in diesem Jahr 74,3 Prozent. Die besten Ergebnisse gab es in den Landkreisen Klausenburg (85,4 Prozent), Bacău (82,2 Prozent), Iași (81,4 Prozent), Brăila (81,3 Prozent), Kronstadt (81 Prozent), Galaţi (80,9 Prozent). Der Landkreis Hermannstadt belegt mit 80 Prozent Platz sieben. Näheres zu allen Ergebnissen unter www.bacalaureat.edu.ro (BU)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 28. Juni, 17-18 Uhr/Sonntag, 29. Juni, 10-11 Uhr: Freiwilligenarbeit im Ausland – der Schritt zwischen Uni und Karriere; Kinderspielstadt in Bekokten.

TVR 2, Dienstag, 1. Juli, 13-13.30 Uhr: Konfirmation in Sächsisch Reen.

TVR Cultural, Mittwoch, 2. Juli, 12.30-13.00 Uhr, „Kultur um 2”: Gedenkfeier in Mediasch – Stefan Ludwig Roth; Weinkeller in Bildegg.

TVR 1, Donnerstag, 3. Juli, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl.