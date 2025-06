Kulturpreis für Hannelore Baier

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2915



Der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturpreis, die höchste von den Siebenbürger Sachsen vergebene Ehrung für wissenschaftliche und künstlerische Leistungen, hat bei dem 75. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, am Pfingstsonntag, den 8. Juni, die Journalistin und Historikerin Hannelore Baier in feierlichem Rahmen entgegengenommen. Die Laudatio hielt der Historiker Dr. Konrad Gündisch, der am Vortag ein Gespräch mit der Geehrten zum Thema „Deportation – Verfolgung – Überwachung – Freikauf. Fragen der siebenbürgisch-sächsischen Zeitgeschichte” moderiert hatte. Unser Bild (v. l. n. r.): Manfred Schuller, Bundesobmann des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Hannelore Baier und Bundesvorsitzender des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Rainer Lehni, bei dem Festakt in der St. Paulskirche.

Foto: Laura MICU