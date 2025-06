Eine neue Plattform

Teile diesen Artikel

Erstmals ,,ULBS Dance & Gymnastics International Cup“

Ausgabe Nr. 2915

Unter dem Titel „ULBS Dance & Gymnastics International Cup“ hat die Lucian Blaga-Universität Hermannstadt (ULBS) ein internationales Tanzfestival organisiert, dessen erste Auflage am Freitag, dem 30. Mai im Thaliasaal stattgefunden hat. Es nahmen etwa 300 Studierende von insgesamt 16 Universitäten aus Rumänien und aus dem Ausland teil. Nicht alle der angemeldeten ausländischen Gruppen waren auch physisch dabei, allerdings wurden Videoaufzeichnungen ihrer Darbietungen gezeigt.

„Dieser Wettbewerb zielt darauf ab, eine Plattform für künstlerischen Ausdruck und Leistung für Studierende aus verschiedenen Ländern zu schaffen, um die kulturellen und akademischen Verbindungen durch Sport und Kunst zu stärken”, lauteten die einleitenden Worte von Axente Neagu, der die Veranstaltung moderierte.

Das Ereignis bestand aus zwei Teilen: Tanz und Gymnastik. Was das Tanzen betrifft, hatten die Studenten die Möglichkeit in folgenden Tanzdisziplinen gegeneinander anzutreten: zeitgenössischer Tanz, Show Dance, Urban Dance, Turniertanz, Open, Jazz, Musical, MTV Commercial, Charaktertänze, nationales Folklore, Thementanz, Majoretten, moderne Tänze, klassischer Tanz. Es gab Wettbewerbskategorien wo die Teilnehmer Solo auftraten, aber auch als Duo, Trio, Quartett, Gruppe oder Formation. Der Teil Gymnastik umfasste Acrodance, Akrobatik, Rythmische Sportgymnastik, Kunstturnen oder Aerobic.

Die Jury bestand aus bekannten Namen wie Viorel Dan Năstase, Raluca Mioara Bugner, Aleisha Gardner, Mariana Cîmpeanu. „Ich bin mit Zurückhaltung zu dieser Ausgabe gekommen und hätte nicht gedacht, dass unsere Jugend so expressiv sein und sich so stark durch Tanz ausdrücken kann. Ihr habt etwas Außergewöhnliches geleistet”, sagte Viorel Dan Năstase, der übrigens Gründungsmitglied des Rumänischen Tanzsportverbandes ist. „Wenn Sie an der ersten Ausgabe teilgenommen haben, wird Ihnen das Bild einer Veranstaltung in Erinnerung bleiben, die außergewöhnlich gut organisiert war.“

Die Jury hatte es bestimmt nicht leicht, denn zum Schluss gab es viele Preise. Oft teilten sich zum Schluss mehrere Teilnehmer oder teilnehmenden Gruppen denselben Platz auf dem Podium.

„Es ist uns als Jury gelungen, mehr Preise zu vergeben als es Teilnehmende gibt”, sagte Năstase spaßhaft. „Das ist so eine Sache, die noch aus dem Kommunismus stammt. Aber glauben Sie nicht, dass wir in den Kommunismus zurückkehren – diese Preise haben Sie sich wirklich verdient”.

Alle Teilnehmer, die meisten von ihnen Studenten an Fakultäten für Sport, hatten einen Riesenspaß dabei und hatten auf der Bühne ihr Bestes gegeben. Und diejenigen, die sich nicht gerade auf der Bühne befanden, vefolgten mit Begeisterung die Performance der anderen.

„Wir möchten eine schöne Verbindung zwischen den Universitäten schaffen. Vielleicht gelingt es uns nächstes Jahr, noch mehr Universitäten aus dem Ausland einzubeziehen”, sagte Sonia Neagu, Hauptveranstalterin und Vertreterin der Lucian Blaga-Universität. „Wir möchten Gesundheit, Sport, Kreativität und Originalität fördern. Es freut uns, dass wir viele Lehrkräfte aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland zusammenbringen konnten und es geschafft haben, gemeinsam ein Team zu sein”.

Werner FINK