Passionsmusik und Eierschippeln

Teile diesen Artikel

Rückblick auf den Palmsonntag, den Ostersonntag und den Ostermontag

Ausgabe Nr. 2909

Mit der Eröffnung des Ostermarktes auf dem Großen Ring begann am 11. April der Reigen der Veranstaltungen rund um Palmsonntag und Ostern in und um Hermannstadt. Da alle christlichen Konfessionen in diesem Jahr gemeinsam das Fest der Auferstehung des Herrn feierten herrschte eine besondere Stimmung. Zunächst war das natürlich auf dem schon erwähnten Ostermarkt zu spüren, danach auf dem Osterbasar im Spiegelsaal des DFDH am 12. April, am Samstag vor Palmsonntag.

Die Handarbeitskreise aus Hermannstadt, Kerz, Michelsberg, Neppendorf und ihre Gäste hatten im Spiegelsaal Österliches anzubieten, hinzu kamen Stände der Kindertagesstätte Offenes Haus und des Sozialhofes Schellenberg. Die Kuchentheke durfte auch nicht fehlen. Alle kamen auf ihre Rechnung, sowohl die Ausstellenden als auch die Besucherinnen und Besucher.

Viele von ihnen trafen sich wieder bei der Aufführung von Hans Peter Türks „Siebenbürgische Passionsmusik für den Karfreitag nach dem Evangelisten Matthäus” durch die Meißner Kantorei und dem Chor der Dresdener Kirchenmusikhochschule mit Solistinnen und Solisten, dem Organisten Martin Strohhäcker unter der Leitung von Stephan Lennig in der evangelischen Stadtpfarrkirche. Die eindrückliche Komposition begleitete sie durch die Karwoche und viele erzählten noch davon bei dem gemeinsamen Frühstück nach dem Osternachtgottesdienst ebenda.

Am Ostermontag konnten Groß und Klein an mindestens zwei Orten bei schönstem Wetter das Eierschippeln erleben, bei dem man Ostereier eine Holzrinne um die Wette herunterrollen lässt: in Neppendorf auf dem Kirchhof und in Michelsberg auf dem Burghof.

Beatrice UNGAR