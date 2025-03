Ein wertvolles Instrument

Teile diesen Artikel

Kirchberger Orgel erklingt in Klausenburg

Ausgabe Nr. 2905

Die Kirchberger Orgel von Johannes Hahn (1778) wird heute, Freitag, den 21. März, 18 Uhr, in der evangelisch-lutherischen Kirche in Klausenburg wieder eingeweiht. Sie wird – vertraglich gesichert – für die nächsten 40 Jahre dort zu Gast sein und geschätzt und gespielt werden. Bischof Reinhart Guib und Musikwart Jürg Leutert werden mitwirken und dieses wertvolle Instrument in die Hände der ungarischsprachigen evangelischen Schwesterkirche übergeben.

Die Orgel wurde Mitte Dezember 2o22 von der Firma COT Hărman aus Honigberg fachmännisch abgetragen. Gemä- dem Vertrag über 40 Jahre zwischen der evangelischen Kirchengemeinde A. B. Kirchberg, vertreten durch den Hermannstädter Bezirk der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Klausenburg wurde das Instrument nach seiner Restaurierung in der evangelisch-lutherischen Kirche in Klausenburg vorne gegenüber der Kanzel aufgestellt. Das Instrument verbleibt im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde A. B. Kirchberg. Das Dossier zur Orgel ist im Bezirk Hermannstadt und im Archiv des Landeskonsistoriums der EKR (bei Musikwart Jürg Leutert) einsehbar.

Da die Orgel in eine andere administrative Einheit übergeht, ist die Ausleihezeit länger als bei den bisher durchgeführten Orgelsicherungen, wie z. B. im Fall der derzeit in der Hermannstädter evangelischen Stadtpfarrkirche befindlichen Orgeln aus den evangelischen Kirchen aus Stolzenburg und Martinsberg.

Musikwart Jürg Leutert weist noch darauf hin: „Am Samstag wird in Klausenburg der Geburtstag von Johann Sebastian Bach dieses Jahr mit dem schon traditionellen BachMarathon in der evangelisch-lutherischen Kirche gefeiert, an dem sicher die Kirchberger Orgel wieder in ihrem Element zu hören sein wird.”

B. U.