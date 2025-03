Ada Milea im Gong-Theater

Teile diesen Artikel

Mit einem „Konzert zu viert“ (Concert în 4) eröffneten Ada Milea, Bobo Burlăcianu, Anca Hanu und Cristi Rigman am Freitag, dem 7. März, die Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum des Kinder- und Jugendtheaters Gong eröffnet. Gefeiert werden heuer 75 Jahre seit das früher als „Puppentheater“ bekannte Gong-Theater gegründet wurde. Der Stichtag allerdings ist der 21. Dezember 1949: Damals wurde das Puppentheater Licurici (Glühwürmchen) als Abteilung des Hermannstädter Staatstheaters eröffnet. Weitere Events zu dieser Feier werden das ganze Jahr über stattfinden. Ada Milea und Co. trat gleich zweimal am Freitag auf die große Bühne im Parterre des Gong-Theaters und brachte das zahlreich erschienene Publikum pausenlos zum Lachen mit ihrem oft schwarzen Humor und den absurden Liedern. Ihr Stil ist schwer definierbar, ein Zwischending zwischen Theater und Musik mit komischen Abschnitten aus Theaterstücken wie „Chirița în provincie“ von Vasile Alecsandri, das in Klausenburg beim Nationaltheater aufgeführt wird. Schauspielerin Anca Hanu, schlüpfte in Hermannstadt in die Rolle der Chirița und amüsierte Groß und Klein. Unser Bild (v. l. n. r.): Cristi Rigman, Anca Hanu, Bobo Burlăcianu und Ada Milea. Foto: Cynthia PINTER