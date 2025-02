Ringen nach Zeichen

Teile diesen Artikel

Kunstdialog in der evangelischen Stadtpfarrkirche

Ausgabe Nr. 2899

Die ifa-Kulturmanagerin Christiane Böhm setzte am 30. Januar und am 3. Februar in der Hermannstädter evangelischen Stadtpfarrkirche die Kunstwerke von Peter Jacobi („Fufaika”, 1973/77) und Lilian Theil („Deportation in die Sowjetunion im Januar 1945”, um 2005) in einen Dialog. Was die beiden Künstler selbst dazu äußern lesen Sie im Folgenden:

Peter Jacobi: „Ich habe die beiden Brüder meiner Mutter, Oskar und Felix Porsche, mit ihren Frauen sowie den Bruder meines Vaters, Michael Jacobi, 1949, nach der Rückkehr aus den sowjetischen Arbeitslagern, in diesen Arbeitsjacken gekleidet gesehen. Diese Bilder haben sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt, so dass ich dann ca. 1973 dieses Relief realisiert habe. Ich durfte es 2020 der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt schenken. Es wurde in die Kirchenwand eingelassen in der Nähe der Listen der in den Lagern verstorbenen Hermannstädter Menschen.”

In dem Interview mit Heinke Fabritius aus der Reihe „Werkstattgespräche” in der Siebenbürgischen Zeitung vom 17. März 2022 sagte Lilian Theil: „Es ist eine Arbeit ohne philosophischen Hintergrund, es geht um Fakten, für die ich nach Zeichen ringe”. B. U.