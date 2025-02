EKR hat neuen Pressesprecher

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2900

Zum 1. Februar 2025 hat die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien (EKR) die Stelle des Verantwortlichen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit neu besetzen können. Diese Besetzung stand aus, nachdem der langjährige Presse- und Öffentlichkeitsbeauftragte Stefan Bichler sich vor über einem Jahr in die Selbstständigkeit verabschiedet hatte. Die EKR dankt Herrn Bichler, dass er diese wichtige Stelle auf- und ausgebaut sowie geprägt hat.

Nun wird ihn mit Hans Königes ein erfahrener Journalist beerben und bewährte wie neue Pfade in der Kommunikation und im Öffentlichkeitsbereich für die EKR beschreiten.

Hans Königes arbeitete rund 40 Jahre in München als Redakteur (zehn Jahre auch als Chefredakteur) und hat seine Wurzeln in Siebenbürgen, er ist in Zeiden geboren. Er siedelte nämlich schon in den 70er Jahren mit der Familie aus, ging in Bayern zur Schule und absolvierte ein sozialwissenschaftliches Studium in München.

Seine journalistische Karriere begann er Mitte der achtziger Jahre beim Evangelischen Sonntagsblatt ebenfalls in der bayrischen Hauptstadt, wechselte danach in die Hightech-Verlagsbranche, von wo er sich im Frühjahr in 2024 zunächst in den Ruhestand verabschiedete.

Als ihn dann die EKR im Sommer 2024 fragte, ob er die vakante Stelle antreten möchte, zögerte er nicht lange – vor allem nachdem auch die Gattin einwilligte, nach Siebenbürgen umzuziehen.

Die Kirchenleitung mit Bischof Reinhart Guib und Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster, freuen sich, dass sie nun auf das Know-how eines versierten Journalisten zurückgreifen können, der sich die letzten 30 Jahre zusätzlich ehrenamtlich im siebenbürgischen Umfeld engagierte.

In Rumänien – wie in vielen anderen europäischen Ländern auch – befinden sich die Kirchen in einem Reformprozess, und da können erfahrene Mitarbeiter eine Bereicherung sein, wie es aus der Kirchenleitung heißt.

Zusätzliche Informationen erteilt Hans Königes gerne unter Telefonnummer 0040-(0)728-19.99.95 oder per E-Mail unter hans.koeniges@evang.ro.

EKR