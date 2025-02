,,Ein bedeutsamer Meilenstein“

Teile diesen Artikel

145 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Rumänien

Ausgabe Nr. 2902

Deutschland und Rumänien feierten am 20. Februar das 145-jährige Jubiläum der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Am 20. Februar 1880 waren zwischen beiden Ländern – damals Königreich Rumänien bzw. Deutsches Kaiserreich – offiziell diplomatische Beziehungen aufgenommen worden. Kurz darauf wurde die Deutsche Botschaft in Bukarest eröffnet.

Dieser bedeutsame Meilenstein in der Geschichte beider Nationen und der europäischen Zusammenarbeit erfüllt beide Länder mit Dankbarkeit und Stolz. Gemeinsam blicken Rumänien und Deutschland auf 145 Jahre Freundschaft und Zusammenarbeit, die im Zeichen politischer, wirtschaftlicher und kultureller Verbindungen stehen.

Den Auftakt zu diesem historischen Ereignis stellte der Empfang auf Einladung des deutschen Botschafters, Dr. Peer Gebauer dar, an dem Ministerpräsident Marcel Ciolacu, Vizepremierminister Cătălin Predoiu, Außenminister Emil Hurezeanu und Energieminister Sebastian Burduja sowie zahlreiche weitere hochrangige Gäste teilnahmen, um gemeinsam die deutsch-rumänische Freundschaft zu feiern.

Als Gastgeber betonte dabei Dr. Peer Gebauer, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien: „Die Freundschaft zwischen Deutschland und Rumänien ist ein wunderbares Beispiel für die Stärke diplomatischer Zusammenarbeit und für gemeinsame Werte in Europa. Unsere beiden Länder sind auf das engste durch eine Partnerschaft in der EU, in der NATO, im Europarat, in der OSZE und in vielen weiteren internationalen Formaten verbunden. Unsere Freundschaft gründet auf Verbindungen, die bereits durch die jahrhundertelange Präsenz der deutschen Min wurden. Mit diesem Gefühl der Verbundenheit, Dankbarkeit und Freundschaft blicken wir auf 145 Jahre diplomatische Beziehungen zurück. Zugleich wissen wir: Nie war diese Partnerschaft wichtiger als heute. Nur gemeinsam, nur zusammen mit Rumänien und unseren europäischen und transatlantischen Partnern werden wir die aktuellen Herausforderungen meistern können.“

Premierminister Marcel Ciolacu sagte in seiner Ansprache, dass Rumänien und Deutschland dieselben demokratischen Werte teilten, auf denen die Europäische Union beruht: „Die Förderung von Frieden, Sicherheit und die Achtung der Grundrechte und -freiheiten. Unsere Länder basieren auf einer soliden Verbundenheit zwischen der rumänischen Gemeinschaft in Deutschland und der deutschen Minderheit in Rumänien sowie auf engen Wirtschaftsbeziehungen, die sich in den letzten zwanzig Jahren auf einem hohen Niveau bewegten. Angesichts aller Herausforderungen bleiben Solidarität und Zusammenarbeit auf bilateraler und europäischer Ebene zentrale Grundsätze unseres Handelns”.

Außenminister Emil Hurezeanu erklärte seinerseits: „Die bilateralen Beziehungen kennzeichnet heute eine ausgezeichnete Zusammenarbeit, sowohl auf politischer, als auch auf wirtschaftlicher, sozialer und kultureller, sowie auf zwischenmenschlicher Ebene. Die Unterzeichnung des Vertrags über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien am 21. April 1992 und die Verabschiedung, im vorigen Jahr, des Gesetzes zur Einführung des 21. April als Tag der Freundschaft zwischen Rumänien und der Bundesrepublik Deutschland stellen besondere Meilensteine dar, welche die enge Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern bekräftigen.“

Adriana Stănescu, Botschafterin Rumäniens in der Bundesrepublik Deutschland sagte: „Für Rumänien ist dieser Jahrestag ein besonderer und ein hervorragender Anlass, um die solide Freundschaft, die enge Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen Werten beruht, sowie die enge Partnerschaft unserer Länder innerhalb der Europäischen Union und der NATO zu betonen. In den vergangenen Jahrzehnten sind die deutsch-rumänischen Beziehungen stetig gewachsen und haben einen privilegierten, strategischen Charakter angenommen, und heute ist die deutsch-rumänische Freundschaft ein Anker der Stabilität und Berechenbarkeit. Ich bin zuversichtlich, dass sich unsere Beziehungen weiter entwickeln und in allen Bereichen der Zusammenarbeit weiterhin fruchtbare Ergebnisse zum Vorteil beider Länder und zum Wohle ihrer Bürgerinnen und Bürger erzielen werden.“

Deutsche Botschaft Bukarest