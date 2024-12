Gastgeber ist heuer Agnetheln

Teile diesen Artikel

Weihnachtsgottesdienst ,,Von Daheim für Daheim“ auch in diesem Jahr

Ausgabe Nr. 2895

Zum fünften Mal in Folge wird in diesem Jahr der Weihnachtsgottesdienst „Von Daheim für Daheim“ als Videostream auf dem YouTube-Kanal des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland übertragen. Dieses Mal findet der Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Agnetheln statt. Der Weihnachtsgottesdienst wird am 24. Dezember 2024 um 14 Uhr (deutsche Zeit) bzw. 15 Uhr (rumänische Zeit) auf YouTube unter www.youtube.com/@siebenbuerger ausgestrahlt. Den Gottesdienst gestalten die Pfarrer Dietrich Galter (Bezirksdechant Hermannstadt) und Alfred Dahinten (Bezirksdechant Mühlbach).

Der Gottesdienst beginnt mit dem feierlichen Glockenläuten aus Agnetheln, begleitet von beeindruckenden Drohnenaufnahmen des Harbachstädtchens. Im Anschluss werden weitere Aufnahmen aus der frisch renovierten evangelischen Kirche in Agnetheln zu sehen sein. Nach mehrjähriger Renovierung wurde diese im Rahmen des Siebenbürgischen Kultursommers mit finanzieller Unterstützung durch die EU feierlich wieder eingeweiht. Ein Chor untermalt den Gottesdienst mit traditionellen Weihnachtsliedern.

Besondere Grußworte kommen von Reinhart Guib, dem Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, und Rainer Lehni, dem Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.

Die Predigt hält Pfarrer Alfred Dahinten, der die Bedeutung von Weihnachten und die Botschaft der Hoffnung und Erlösung in den Mittelpunkt stellt. Die Predigt thematisiert die politische und soziale Kurzsichtigkeit der Menschen und betont, dass große Ereignisse oft klein beginnen, wie die Geburt Jesu in Bethlehem. Sie hebt die göttliche Weitsicht und Geduld hervor, im Gegensatz zur menschlichen Kurzsichtigkeit.

Die Liturgie wird von Dechant Dietrich Galter geleitet. Andrea Schiau-Gull, die Kuratorin der evangelischen Kirchengemeinde Agnetheln, wird ebenfalls einbezogen. Ganz im Zeichen von Weihnachten stehen auch die gefilmten Sequenzen vom „KulturTag im Advent” auf Schloss Horneck. Den Film und Schnitt des Gottesdienstes haben Eduard Schneider in Zusammenarbeit mit Adrian Pamfilie besorgt.

Der Online-Weihnachtsgottesdienst bietet eine wunderbare Gelegenheit, die Weihnachtsbotschaft in die eigenen vier Wände zu bringen und gemeinsam, wenn auch virtuell, die Geburt Christi zu feiern. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an diesem besonderen Ereignis teilzunehmen und die festliche Atmosphäre zu genießen.

So kommt der Weihnachtsgottesdienst zu Ihnen: Der Weihnachtsgottesdienst „Von Daheim für Daheim“ wird am Heiligabend, dem 24. Dezember, um 14 Uhr (deutsche Ortszeit) bzw. 15 Uhr (rumänische Ortszeit) als Videostream gesendet. Der Gottesdienst-Videostream wird auf YouTube veröffentlicht. Auf dem PC öffnen Sie in einem Browser Ihrer Wahl (Chrome, Firefox etc.) die Adresse www.youtube.com/@siebenbuerger und wählen das entsprechende Video, das mit „Live“ markiert ist. Auf mobilen Geräten wie Handys, Tablets und internetfähigen Fernsehgeräten (Smart-TV) ist oft eine YouTube-App vorinstalliert. Unseren Kanal finden Sie hier mit einer Suche nach „siebenbuerger.de“.

Beim Einrichten der Empfangsgeräte sind Ihre Enkelkinder gerne behilflich.

A. D.