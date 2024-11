Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2891



Paul Kuttesch (DFDR, Bild links) wurde in der ersten Sitzung des neugewählten Hermannstädter Kreisrats, am 8. November, zu einem der beiden stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Am 15. November fand die Wahl der beiden Vizebürgermeister in Hermannstadt statt. Gewählt wurden Helmut Lerner (DFDR, Bild rechts) und Mihai Onițiu (PNL). Helmut Lerner wurde auch zum Stellvertreter der Bürgermeisterin Astrid Fodor gewählt.

Fotos: Ioana CĂPĂȚÂNĂ/Presseamt der Stadt Hermannstadt