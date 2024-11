Neue Spitze beim Siebenbürgenforum

Teile diesen Artikel

Der langjährige Vorsitzende Martin Bottesch verabschiedete sich

Ausgabe Nr. 2891

„Da heute ein neuer Vorstand des Siebenbürgenforums gewählt wird und ich mich nach 11 Jahren, in denen ich den Vorsitz innehatte, verabschiede, möchte ich allen für die freundschaftliche Zusammenarbeit danken. Uns vereint das Bewusstsein, dass es sich lohnt, sich für die deutsche Gemeinschaft in Rumänien einzusetzen, dass die Erhaltung von Sprache und Kultur zugleich die Erhaltung unserer Identität bedeutet. Dafür setzen wir uns mit Freude ein. Ich scheide aus der Leitung aus, da es an der Zeit ist, dass Jüngere die Verantwortung übernehmen, werde aber der Arbeit und den Zielen des Forums verbunden bleiben.” Mit diesen Worten schloss Martin Bottesch seinen Bericht bei der Vertreterversammlung des Siebenbürgenforums, die am Samstag in Hermannstadt getagt hat.

Im Mittelpunkt der Tagesordnung standen eine Nachbesprechung des Großen Sachsentreffens 2024 und Neuwahlen. So wurden Radu Nebert, Vorsitzender des Klausenburger Deutschen Forums, zum Vorsitzenden und die Jugendreferentin Andrea Rost zur stellvertretenden Vorsitzenden des Siebenbürgenforums gewählt, als Vertreter des DFDS im DFDR-Vorstand Bernhard Heigl, Gabriel Tischer und Verona Onofrei, und als Vertreter in der DFDR-Vertreterversammlung Ladislau Ciocan, Bernhard Heigl, Stefan Gorczyca, Gabriel Tischer, Andrea Rost, Klaus Sifft und Verona Onofrei.

Desgleichen wurden die Leiterinnen bzw. der Leiter der Fachkomissionen gewählt: Verona Onofrei (Schule), Christiane Neubert (Kultur), Stefan Gorczyca (Wirtschaft) und Elsiabeth Köber (Sozial).

B. U.