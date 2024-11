Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2892

Am Donnerstag der Vorwoche fiel in Hermannstadt der erste Schnee. Da es aber stürmisch wurde und die Außentemperaturen stiegen, blieb er nicht lange liegen. In den Fogarascher Bergen hat es allerdings viel mehr geschneit und im Buleakessel liegt auch schon eine ca. 17 cm hohe Schneedecke. Foto: Beatrice UNGAR